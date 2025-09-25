群⾺県⾼崎発⽇本語ロックバンドFOMAREが2026年5⽉22⽇、自身初の⽇本武道館単独公演＜FOMARE LIVE at ⽇本武道館＞を開催することが発表となった。

これは、9⽉23⽇(⽕/祝)に地元・群⾺のGメッセ群⾺で⾏われたフリーライブ＜FOMARE結成10周年記念無料LIVE “愛する⼈、場所” ＞のステージ上でサプライズ発表されたものだ。

ライブ本編のラストを飾った「愛する⼈」が始まり、観客同⼠が肩を組んで歌うピースフルな光景が広がる中、ステージ上に「⽇本武道館 単独公演 開催決定」と書かれたドロップ現れると、会場からは割れんばかりの歓声が沸き起こった。Gメッセ群⾺には約1万⼈のファンが来場し、結成10周年のお祝いと⽇本武道館公演決定の喜びに沸いた。

FOMAREオフィシャルファンコミュニティ“FOMAREと秘密の部屋”では、⽇本武道館公演の会員先⾏受付(抽選)がスタートしている。詳細はバンドオフィシャルHPやSNSにて。

FOMAREは9⽉24⽇にニューEP『overturn』をリリースした。今作には6⽉に先⾏配信した「サウンドトラック」や、9⽉23⽇の無料ライブでも披露された「over」「宝物」を含む全5曲を収録。初回⽣産限定盤には今年6⽉から7⽉に開催された＜FOMARE 揉みに揉まれて10周年ツアー＞のドキュメンタリー映像が付属する。

■＜FOMARE LIVE at ⽇本武道館＞

2026年5⽉22⽇(⾦) 東京・⽇本武道館

open18:00 / start19:00

▼チケット

全席指定7,800円(税込)

【FOMAREと秘密の部屋会員先⾏】

受付期間：9⽉23⽇(⽕)20:00〜10⽉5⽇(⽇)23:59

https://fomaretohimitsunoheya.com/

■New EP『overturn』

2025年9⽉24⽇(⽔)発売

販売リンク：https://tf.lnk.to/overturn_CD

【初回⽣産限定盤 [CD+BD]】

TFCC-81152〜81153 ￥3,000+税

【初回仕様限定盤(通常盤)[CD] 】

TFCC-81154 ￥2,200+税

▼CD収録曲

over

サウンドトラック

宝物

余韻

24/7

▼初回⽣産限定盤Blu-ray収録内容

＜FOMARE揉みに揉まれて10周年ツアー＞ドキュメンタリー

※封⼊特典あり

■アジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞

11⽉06⽇(⽊) ⼤阪 Yogibo META VALLEY

11⽉14⽇(⾦) 台湾 SUB Live House

11⽉29⽇(⼟) 韓国 Rollinghall

12⽉08⽇(⽉) 東京 Zepp Haneda

出演：FOMARE / KOTORI

