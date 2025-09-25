¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¦À¶ÌîºéÆà¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¤ä²ÖÊÁ¿åÃå¤Ç²ÄÎù¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª
¡¡¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡¢TikTok¡Ø»ä¤Î²Ä°¦¤¤Ëå¤ò¤ß¤Æ¡£¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦À¶ÌîºéÆà¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë43¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£½é¿åÃå»Ñ¤Ç´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û³ØÀ¸Éþ»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÀ¶ÌîºéÆà¡Ê¤Û¤«6Ëç¡Ë
¡¡¡Öº£Ç¯½é¤ÎÀîÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÀî¤Ç¿åÍá¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÀ¶Ìî¡£Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä²ÖÊÁ¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÄÎù¤Ê»Ñ¤ä¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¡¢º£¤·¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É½¾ð¤¬º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¡ÊToi Toi Toi¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ËÈ´·²¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¤µ¤¯¤é¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÂçÃÀÈäÏª¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¾®ºý»Ò¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃå»Ñ¤äº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢°áÁõ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û³ØÀ¸Éþ»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÀ¶ÌîºéÆà¡Ê¤Û¤«6Ëç¡Ë
¡¡¡Öº£Ç¯½é¤ÎÀîÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÀî¤Ç¿åÍá¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÀ¶Ìî¡£Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä²ÖÊÁ¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÄÎù¤Ê»Ñ¤ä¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¡¢º£¤·¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É½¾ð¤¬º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¾®ºý»Ò¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¿åÃå»Ñ¤äº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢°áÁõ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£