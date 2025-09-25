◆スプリンターズＳ追い切り（２４日・美浦トレセン）

秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の追い切りが２４日、各地で行われた。同一年春秋Ｇ１スプリント制覇を狙うサトノレーヴはジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル拠点＝が騎乗し、美浦・Ｗコースで迫力十分の動き。最高評価の「Ｇ」となり、角田晨記者は「見た」で分析した。

モニターに表示された５ハロン６６秒４―１１秒５のタイムを目にしたとき、その能力の高さを改めて思い知らされた。サトノレーヴは２４日、美浦・Ｗコースでの最終追い切りで、モレイラを背に余力十分の動き。２馬身追走した僚馬を内からとらえて併入。ゆったりした見た目からはラスト１２秒程度のイメージだったが、数字は大きく上回ってきた。堀調教師も「速いラップは出ていますが、余力を持って無理することなくできました」と評価したが、あれだけゆとりを持って好タイムを記録するのだからやはり相当な大器だ。

Ｇ１初制覇の高松宮記念は当週追いでラスト１ハロン１０秒７の猛時計。当時は“勢いのある上がり馬が完全な本格化”といった印象を受けたが、今回は王者の風格を感じさせる余裕ぶり。１週前に同コースで記録した５ハロン６４秒８―１０秒７よりも、むしろ今回の緩めな時計の方がすごみがあった。トレーナーの「いろいろな経験をして、だんだんと競走馬として進化してきています」との言葉通り、６歳秋を迎えてまさに充実一途と言ったところだ。

７着に敗れた昨年とは馬が違う。「去年はいろいろなことが後手後手に回ったものと思っています。能力を出すのに問題あるコースではないですし、結果をしっかり出せればと思っております」と競馬界トップの“仕事人”の言葉にも力がこもる。高松宮記念時から毎回追い切りに騎乗し、今回も２週連続で感触を確かめたモレイラも「状態はすごくいいと思う。中山が合わないイメージはない」と自信満々だ。

父ロードカナロアが１３年に成し遂げた同一年の春秋スプリントＧ１制覇に向け、態勢は整っている。１８年のファインニードル以来、７年ぶり６頭目の快挙へ。紛れの多い電撃６ハロン戦で、あとは枠や天候など運をたぐり寄せるだけだ。（角田 晨）