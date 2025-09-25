インスタグラムで報告

米大リーグ・ドジャースの本拠地で野球観戦したことを、日本の女優が報告。人気芸人である夫との夫婦仲睦まじい姿とともに、遭遇した「サプライズ」を報告した。

グラウンドをバックに、ドジャースのユニホームを着用してアルファベットの「A」のポーズをしたのは、舞台などで活躍する女優・タレントの清水みさと。隣で「L」の文字を作った人気お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄と共に「LA」の文字を作ると、「ドジャー・スタジアムで観戦」と報告した。

清水らが観戦したのは17日（日本時間18日）からのフィリーズ2連戦。大谷翔平投手の51号ソロも目撃し「オオタニさんの51号ホームランに、ドジャースの連勝、グラスノーのボブルヘッド、舞台で何度も共演してる仲良しみかちゃんに、偶然スタジアムで会って感激してたら、サプライズプロポーズ＆球場の大祝福（居合わせた奇跡）」と、盛りだくさんの思い出を、動画や写真でつづった。

続けて「帰りは、最後まで観戦してるのに、たむけんさんの車に乗るとなぜか魔法のように渋滞を抜けだせるのでした（LAを熟知しまくっててすごかった）」と、米在住の芸人たむらけんじとの出会いも明かし、共に写った画像も投稿。「2日間、とんだサプライズまみれの、一生忘れられないドジャー・スタジアム。神」と結んでいた。



