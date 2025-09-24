メーカー統一でセンスよくまとまった ニッサン スカイラインGT-R(BNR34)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：植さん
年齢：20代
車両名：ニッサン スカイラインGT-R
年式：1999年式
型式：BNR34
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：8年（2024年時点）
総走行距離：170,000km
年間走行距離：20,000km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「34が好きだったので購入しました」
ノーマルから変えた経緯
「エンジンはマインズが、外装はZ-tuneが好きだったので、それらをカスタムパーツとしてチョイスしました」。
良い点・こだわりのポイント
「外装はできる限りZ-tuneに統一しています」。
外装関係
外装全般：Z-tune
ボンネット：Z-tune カーボンボンネット
外装カラー：Z-tuneシルバー（ダイヤモンドシルバー）で塗装
内装関係
シート：シート前後をロブソンレザーで張り替え
スカッフプレート：北米純正スカッフプレート
ステアリング：Mine’s
シフトノブ：Mine’s
メーター類：NISMO
足回り
サスペンション：HKS ハイパーマックスGT4
ホイール：NISMO LM GT－4
ブレーキキャリパー：AP RACING フロント/6ポッド、リヤ/4ポッド
次に変えたいポイント
「Mine’sカーボンウイングの装着とシャーシリフレッシュを行いたいですね」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
