ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は２４日、１０月２５〜２６日に開催するキルギス大会２日目の目玉カードとして、元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝がＷＢＣアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（タイ）と同級１０回戦で戦うと発表した。ネリはメキシコからオンライン会見に出席し「この試合に勝って、もっと強い相手とビッグマッチをやりたい」と前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦を熱望。「勝てる自信はある」と豪語した。

悪童ネリは昨年５月、４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）からプロ初ダウンを奪ったものの敗れた。今年２月に再起し、今後については「フェザー級で３階級制覇を目指す」と意欲。また、来春計画されている井上と中谷の頂上決戦については「今年５月のカルデナスや自分が（井上から）ダウンを奪ったのも左フックだった。井上はああいうフックを苦手にしているのでは。中谷は長身でリーチが長く、うまくかみ合えば中谷が勝つのではないか」と予想を明かした。