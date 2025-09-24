シャオミは、新たなOS「Xiaomi HyperOS 3」をグローバル向けに発表した。

新たなデザイン

HyperOS 3では、ロック画面やホーム画面のデザインが刷新され、システムアプリアイコンも一新。さらに、新しいアニメ調キャラクターのウィジェットや新形式のウィジェットが利用できるようになった。

また、インカメラのパンチホール周辺に通知などを表示する「Xiaomi HyperIsland」を搭載。「ライブアクティビティ」機能やマルチタスク、ダイナミック通知に対応する。

ほかにも「Xiaomi HyperIsland」では複数のバブルをスワイプやタップで切り替えられるほか、サードパーティアプリにも対応する。

さまざまな表示に対応する

Xiaomi HyperConnect

接続機能「Xiaomi HyperConnect」も強化された。シャオミのタブレットからスマートフォンのロックを解除できるようになったほか、アップルのMacやiPadへの画面表示にも対応。スマートフォンやiPhoneとは「タッチ共有（Touch to share）」が可能になり、連絡先や写真、Wi-Fi情報などを素早く共有できる。

Xiaomi HyperAI

さらに、AI機能「Xiaomi HyperAI」も進化。「AIライティング」は画像認識に対応し、新たにDeepThinkモードを備えた。

レコーダーアプリには強力なノイズ除去機能が追加され、「AIサーチ」ではデバイス検索がより強化された。

「AIダイナミック壁紙」も進化し、人物やペットにも対応するようになった。

「Xiaomi HyperOS 3」は対応するスマートフォンやスマートウォッチ向けに10月から順次提供される。