▼グーデンドラーク（池添師）先週しっかりやっているのでサラッと。前走はパサパサのダートが合わなかった。状態は前走以上。

▼サイモンザナドゥ（池添）3〜4馬身ほど後ろから追いかけて、抜け出してからハミをかけた。乗り手に従順な印象。

▼ジューンアヲニヨシ（松下師）やればいくらでも動くが、予定通りの時計。今回はブリンカーを装着するので、しまいの甘さが改善されれば。

▼ジンセイ（庄野師）先週CWコースは3Fが速い時計で、今朝は坂路併せ馬でしっかり。いい仕上がり。優等生の競馬ができるタイプ。

▼タイトニット（今野師）大型馬で雄大なフットワーク。追い切りはメリハリが利いていた。暑かった夏を挟んだ休み明けで調整は難しかったが、うまくいった方だと思う。

▼ブライアンセンス（斎藤誠師）遅れは気にしなくていい。中間はここを目標に順調、体もできている。

▼ホウオウプロサンゲ（矢作師）前走は具合が良かったのに厳しいレースになってしまった。初ダートはやってみないと分からないが、キズナ産駒らしい重厚感がある馬。

▼ホウオウルーレット（栗田師）体が枯れてシュッと見える時の方がいいみたい。今回もそんな感じに。

▼メイプルリッジ（堀師）去勢で体が減っていて太め感はないが、息は荒くて反応が鈍い。

▼ラインオブソウル（東田師）ジョッキー（松若）が乗って、しっかりと。後ろから行く脚質なので展開が向けば。

▼ルクスフロンティア（松永幹師）しまいを伸ばす指示。阪神ダート2000メートルは春（仁川S）に勝った条件で当時と同じジョッキー（武豊）。その後、負けた3戦は敗因がはっきりしているので。