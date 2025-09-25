「白いブランコ」「また君に恋してる」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄・菅原孝（すがわら・たかし）さんが、１１日午後４時３４分、肺炎のため都内の病院で死去していたことが２４日、分かった。８１歳。所属事務所が発表した。１９日に神奈川県内の斎場で家族、親戚により密葬が行われた。ビリー・バンバンの一員として孝さんとともに活動したせんだみつお（７８）が２４日、デイリースポーツの取材に応じ、盟友との別れを惜しんだ。

◇ ◇

僕は１６歳からお二人を知ってますから、６１年の付き合いなんですよ。だからもう、兄弟以上に親しく付き合わせていただきました。最後に会ったのは５、６年前のある地方のホテルのディナーショーで、２人で司会やって、歌って漫才やったのを覚えてますね。

最初は弟（進）と、僕と友達２人でビリー・バンバンっていう素人グループだったんです。１８歳の時に進が「白いブランコ」を作ったので、レコード会社に出そうとしたら「兄弟の方がカッコイイだろ」って言われて、お兄さんを引っ張って、僕らはクビになった。でも僕だけは食い下がって絶対にこの２人を利用してやるんだと思って、ずっとくっついて、運転したり、楽器運んだり。

最初は本名の中野で活動していたけど、お兄さんが、おまえは顔が洋風だから『ムッシュ中野』だって。それから数年たって、ビリー・バンバンのラジオ番組にも時々出してもらったりしてたころに、番組プロデューサーから、おまえはうそつきで１０００に三つしか本当のことを言わないから『せんだみつお』になっちゃった。

残念ながらお見舞いは行けませんでしたが、芸能界に入り込めたのもビリー・バンバンのおかげ。僕にとって恩人です。