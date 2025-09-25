「友だちができない…」中1娘の“孤独な日々”で母が気づいた、不調の原因｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第17話をごらんください。

桃井さんが子ども会を辞める1か月前、長女・さくらさんが体調不良で学校を休みがちになっていました。中学に入学したばかりなのに、クラスではすでに仲良しグループができており、さくらさんは馴染めないでいたのです。 桃井さんはそんなさくらさんを励ますのですが…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

桃井さんの中1の娘・さくらちゃんが体調不良をうったえます。しかも、なかなか改善しません。もしかしたら、中学校生活に原因があるのかもしれません。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

中1のクラスで、すでにグループができあがっていたら、入りづらいですね。それでも、同じ幼稚園だった子に、勇気をだして話しかけます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

相手の素っ気ない態度に、ショックを受けます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

何気ない一言で、さくらちゃんは傷ついたようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

なかなかクラスに馴染めない さくらちゃん。それでも、母の励ましもあり、がんばって登校していたのですが…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

さくらさん、クラスメイトに積極的に話しかけているのになかなか馴染めません。桃井さんは自分の子どもの性格を良く知っているからこそ心配なんですよね。



子どもと学校の話がきちんとできている桃井さんはすてきな母親だと思います。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

