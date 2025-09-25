「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）

隆の勝が竜電との２敗対決をはたき込み、９勝目を挙げ優勝争いに残った。西方力士が最初の一番から９連勝して迎えた嫌な流れを発奮材料に、東方で最初の勝利を呼び込んだ。昨年名古屋場所で優勝決定戦に進んだダークホースが一発を狙う。横綱豊昇龍は関脇霧島を上手投げで退け、無傷１１連勝で単独トップを維持。大の里は小結高安を突き出し、１敗を守った。２敗は隆の勝、正代。大関とりの関脇若隆景は琴勝峰に寄り切られ６敗目。今場所後の昇進は極めて厳しくなった。

花道を通り東方の土俵下控えに入った。隆の勝は電光板に気付いた。「ずっと下（西方）にランプがついていた。前の２番で（東方が）勝ってくれと思ったけれど」。眼前でも止まらず、最初から９番連続で西方が勝った。「気合入りましたね。やったろうと」。逆に闘志が高まった。

低い体勢で竜電の差し手を封じ、距離を詰めさせず、タイミング良くはたき込んだ。「右を差させないよう警戒した。慎重に攻めたのが良かった。自信になる。体が動いている」と喜んだ。

２０００年九州場所６日目の十両で西方が１２番全勝する珍事が起こったが、幕内の“無傷９連勝”も珍しい。竜電は取組後「自分も勝たせてくれればよかったのに。（電光板を）見ておけば良かった。見る時もあるが、今日は見なかった。緊張していたのかも」と天を仰ぎ、報道陣に「教えてくださいよ」と冗談っぽく恨み節を口にした。

隆の勝は２敗対決を制し９勝目。昨年名古屋場所では照ノ富士と優勝決定戦に臨んだ。八角理事長（元横綱北勝海）は「もともと力がある人。馬力が出し切れている部分がある」と評価した。

夏が得意で残暑を歓迎していた。気温が下がってきたが「これぐらいがちょうどいい」と笑顔を見せた。豊昇龍と２差。次は大関琴桜戦が組まれた。賜杯争いへ「意識していないが一番一番集中します」としながらも、「ここで負けるのと勝つのとで全然違う」と色気もかいま見せた。