◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）

西十両３枚目の錦富士が９勝目を挙げ、来場所での幕内復帰が有力となり、１８８３年から１４２年続く青森県出身の幕内力士の座は死守される見通しとなった。

十両・錦富士が、１４２年続く青森県出身の幕内力士が途絶える危機の中、再入幕へ大きく前進する貴重な９勝目を挙げた。緊張の一番を乗り越え「ホッとする」と胸をなでおろした。立ち合いから突き押し自慢の荒篤山を下から突き起こして前進。さらに右上手をつかんで寄りたて、土俵際でふりほどかれたが、最後は休まずに押し出した。

十和田市出身の錦富士。今場所は同じ青森県出身で唯一の幕内の尊富士が全休する見通しで、尊富士は来場所の十両転落が濃厚。青森県は幕内力士が１８８３年（明治１６年）から１４２年途絶えておらず、今場所の錦富士の成績次第では記録が途絶える可能性がある。先代師匠で同郷の宮城野親方（元横綱・旭富士）からも「頼むぞ」と託され、重圧を一身に背負う中で白星を挙げた。錦富士は「想像もつかない領域だが、僕らが現役のうちに途絶えさせたくない」と使命感を口にした。（大西 健太）

◆青森県出身の主な力士 鏡里、初代・若乃花、栃ノ海、２代目・若乃花、隆の里、旭富士と６人の横綱が誕生。大関は昭和以降で清水川、鏡岩、貴ノ花、貴ノ浪がいる。大正後期〜昭和初期に活躍した元大関で「相撲の神様」と称された初代・大ノ里も青森出身。元関脇・安美錦、元小結・舞の海、高見盛ら個性的な力士も輩出している。