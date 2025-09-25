“ベイキラー”の巨人・岸田行倫捕手（２８）が２４日、２位奪取へ必勝を期した。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡと２６日から２連戦（横浜）に臨む。ＣＳ第１ステージの本拠開催をつかむためには落とせない。攻守で中心を担う岸田は「みんなそう思っていると思うので、勝てるように頑張ります」とナインの思いを代弁した。

ＤｅＮＡにめっぽう強い。昨季、同戦で打率３割２分４厘、１本塁打、８打点の好成績を残し、今季は１２試合の出場で打率４割４分１厘、２本塁打、７打点をマークしている。初戦に先発見込みの東からは５月４日に今季１号となる一発を放っており心強い。「打撃でもチームに貢献できるように頑張りたい」。５番打者を任されている男がベイ倒のキーマンになる。

扇の要としての役割も大きい。ＤｅＮＡ打線は好調。筒香が復活し、オースティンも状態を上げている。中軸の前に走者をためないことも重要な要素。「元々いい打線で長打があるバッターも多い。大量得点しているケースも多いので最小失点で防げるように。もちろん２位を取りにいきながら、ＣＳでもやるチームなので、相手のことをしっかり観察して」と思考を巡らせる。

今季バットでは打率２割８分７厘、８本塁打、３９打点で、守ってはリーグ２位の盗塁阻止率４割３分３厘と存在感は際立つ。「一試合一試合勝てるように」。主力へと成長を遂げている岸田が中心となって逆転２位へ猛チャージをかける。（宮内 孝太）