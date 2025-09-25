お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「男性編」と題し、男性視聴者から寄せられたお悩みに答えた。

１歳半の娘を持つ２０代男性からお悩みが寄せられた。共働きであることを明かした上で、「悩んでいることが、妻が２人目を望んでいるということです。私は正直今の生活で手一杯と感じており、仕事も重要なポジションに就いたこともあり、これからより忙しくなります。今の状況にもう１人子供ができたとして、今以上の事をできる自信がありません。また、妻はもともと温厚で怒ることのない人でしたが、子どもができ、時々声を荒らげる場面を見るようになりました。これは子どもを育てていくうえで必要なことだとはわかっており、私自身声を荒らげる前にフォローできるように努めていますが、全くゼロにすることはできていません。正直に言うと、そんな声を荒らげる妻の姿を見るのがあまり好きではありません」という相談。

これに対して藤本は「子どもの人数は私が決められることではないからアレですけど…」と前置きしたうえで、「無責任なことを言うと、一人目を育てるより２人いて二人目を育てる方が、大変なことは体力的に寝られないとか、やることがちょっと違うとかはあるけど、できないことは全くないから、絶対できるというのはお伝えしたいですね」と断言。

続けて「声は荒らげます。もうそれは諦めていただいて」と笑い、「でも荒らげないように努めていることもたぶん奥さんはわかっているし、旦那さんも色々やってくれているから、素敵な旦那さんだと思います。」と、相談者を称賛した。

また、自身の幼少期にも思いを巡らせ、「親がいない時間に兄弟がいてよかったなっていうのはすごく伝えたい。共働きで一人っ子で家に一人でいる時間がすごい長いのは、私は経験していないんだけど、兄弟がいてよかったなってめちゃめちゃ思うし、兄弟って素敵だなとは思いますよね」と語ると「大変なことはありますけど、ずっと大変なわけじゃないし、やってできないことは絶対ない」ともう一度話し、「それでどう思うかだと思います」と最後は相談者に委ねた。

この動画に視聴者からは「声を荒らげてしまう自分にいつも自己嫌悪なのですが、ミキティの「声は荒らげます！」に救われました」「私も兄弟がいてとても良かったと思っています！」「一意見として一人っ子も意外と悪くないよ！」「そもそも１回聞いただけで何が悩みか理解して、それに対してこう思う！って即答できるミキティ流石すぎる！」などの声が寄せられている。