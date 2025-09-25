「お願いだからやめて！」コップが割れるほどの騒音。階下からの嫌がらせに母はもう限界【ママリ】

結衣さんは菓子折りを手に、下の階の住人である田中浩さん（仮名・50代、単身赴任）の部屋を訪れた。しかし、田中さんは菓子折りを受け取ろうとせず、結衣さんの謝罪にもどこか冷淡な態度を見せた。



「小さな子どもがいるのだから泣き声は仕方ないですよ、うちも単身赴任ですが、子どもがいるので理解してます」



と、一見理解を示すような言葉を口にした。だが、その後に続く言葉は、結衣さんにとって全く理解できないものだった。



「ただ、深夜にドンドンする音が気になるんですよ」



結衣さんと陽太くんは毎日午後9時には就寝し、結衣さん自身も布団に入れば静かにスマホを操作する程度で、大きな物音を立てることはない。夫もテレビを見たりゲームをしたりすることはあるものの、物音を立てるようなことはなく、朝が早い仕事のため午後11時には布団に入っていた。



つまり、深夜に家族の誰もが起きて活動していることはあり得ないのだ。不可解な苦情に戸惑いながらも、結衣さんはとりあえず謝罪し、その場を後にした。

階下の住人と話をするものの…

管理会社から、大家である結衣さんの父に、電話がかかってきました。内容は、「上の階の騒音がうるさい」というものでした。たしかに、新生児の息子との生活で、バタバタする音はするかもしれません。



謝罪の直後、再び激しい音に襲われる

陽太くんが泣きわめき、手足をバタバタさせていたその時、再び「ドンドン」という激しい音が響いた。



その衝撃は前回をはるかに上回り、棚に置いてあったコップが床に落ちて割れてしまった。幸いにも、幼い陽太くんに怪我はなかったものの、あと一歩間違えば、破片が飛び散り、取り返しのつかない事態になっていたかもしれない。



結衣さんは、この出来事に強い憤りを感じた。これまでの「ドンドン」は単なる威嚇だったが、今回は明確な物理的被害を伴うもの。このままでは、いつか陽太くんが危険な目に遭うかもしれない。そう思った結衣さんは、意を決して田中さんの部屋へ向かった。

母がとった、切実な行動

田中浩二さんの部屋のインターホンを鳴らしたが、応答はなかった。しかし、電気もエアコンもついている。明らかに居留守だった。直接話すことができない状況に、結衣さんの焦りは募った。



そこで彼女は、切実な思いを込めた手紙を書き、田中さんのポストに投函することにした。手紙には、先ほどの天井からの「ドンドン」という衝撃で家が揺れ、コップが割れたこと、そして子供に当たりそうになった危険性を具体的に記した。



----------------------



「子供の泣き声がうるさくて申し訳ございません。すぐに泣き止ませたいのですが、お風呂後で薬を塗っていたため、少し長引いてしまいました。



私たちは騒音対策として、厚さ2センチのマットを部屋全体に敷いています。また、息子が遊ぶ場所はさらに厚いマットを敷いております。それでも響いてしまいましたでしょうか？21:00には息子と就寝、主人も足音を立てないよう、静かに過ごすよう言い聞かせています。



これからも対策は継続いたします。物が壊れたり、けがをする危険があるため、天井を叩くのではなく、私たちに直接指摘いただけますと幸いです」



----------------------



この手紙は、結衣さんの精一杯の誠意と、これ以上の事態悪化を防ぎたいという切なる願いが込められていた。手紙を投函した後、3ヶ月ほどは下の階からの「ドンドン」は鳴りを潜め、結衣さんはようやく一息つくことができた。しかし、その平穏は長くは続かなかった。



最近になり、陽太くんが体調を崩し、ぐずぐずと激しく泣き出した際、まだ午後8時前だというのに、再び「ドンっ」という音が響き、さらに「うるせぇんだよ」という叫び声が聞こえてきたのだ。

このあと、本作では衝撃的な結末を迎えます。なんと、階下の住人・田中さんが引っ越しをしたことで、騒音トラブルは終結。実は、結衣さんは心身ともに追い込まれ、ノイローゼ気味になっていたため、引っ越しを検討していたのです。その前に、田中さんが引っ越しをし、騒音トラブルから解放されました。



いつ、巻き込まれるかわからない、ご近所とのトラブル。結衣さんは、できる限りの対策は講じますが、自力で解決することはできませんでした。心身ともに負担となるようなトラブルの場合、警察に相談することも必要かもしれませんね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）