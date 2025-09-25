「白いブランコ」「また君に恋してる」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄・菅原孝（すがわら・たかし）さんが、１１日午後４時３４分、肺炎のため都内の病院で死去していたことが２４日、分かった。８１歳。所属事務所が発表した。１９日に神奈川県内の斎場で家族、親戚により密葬が行われた。弟で相方の菅原進（７８）は事務所を通じてコメントを発表。２８日に都内で行われるイベントで、孝さんについて改めて語るという。

邦楽兄弟デュオの草分け的存在として、穏やかな歌声で人気を博したビリー・バンバンの菅原孝さんが、静かにこの世を去っていた。

弟の進はこの日、事務所を通じ「誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。日が経つにつれて、兄の歩んできた人生を深く深く感じています。ファン・関係者の皆様には、今までビリー・バンバンを応援して頂き、心より御礼申し上げます。本当に偉大な兄でした。兄貴、ありがとう」と兄の死を悼んだ。

関係者によると、孝さんは昨年から体調を崩し、年末に入院。歌手活動再開への思いは強く持っていたが、今年春ごろに肺炎を患い、徐々に体をむしばまれた。最期は家族にみとられて天国へ。１９日に行われた密葬では、孝さんの息子がギターを弾き、進が「白いブランコ」を歌って孝さんを見送ったという。

孝さんは１９６７年、前年に進が結成していたビリー・バンバン加入した。６８年５月に兄弟デュオとして再編成し、６９年１月に「白いブランコ」でメジャーデビュー。同曲は売上２０万枚を突破した。７２年には日本テレビ系ドラマ「３丁目４番地」の主題歌「さよならをするために」が大ヒットし、第２３回ＮＨＫ紅白歌合戦にも初出場。７６年に一度は解散し、主に司会者として活動していたが、８４年に再結成した。

大分・三和酒類が販売する麦焼酎「いいちこ」のＣＭソングを長年手がけており、２００７年発売の「また君に恋してる」はお茶の間でも大人気に。孝さんの最後の仕事は、昨年４月に行った現在のＣＭソング「いつか虹の向こうへ」のレコーディングだったという。

晩年は、病魔との闘いだった。２０１０年１０月に脊柱管狭窄症を公表し、１４年７月には脳出血で緊急入院。左半身にまひが残った。それでも１５年５月に活動を再開。１９年にはデビュー５０周年記念の全国ツアーも行っていた。

◇菅原孝（すがわら・たかし）１９４４年８月７日生まれ。東京都国立市出身。慶大中退後、６７年に弟・進が結成していたビリー・バンバンに加入。ボーカルとコントラバスを担当し、６９年１月に「白いブランコ」でメジャーデビュー。７６年に解散し、８４年に再結成。２０１４年７月に脳出血で緊急入院し、１５年５月にＴＢＳラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」で仕事復帰した。