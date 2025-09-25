阪神・村上頌樹投手（２７）が２４日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加し、１３勝目を懸けて先発予定の２６日・中日戦（甲子園）に向けて調整した。勝率・７５０、奪三振１３２はともにリーグ単独トップ。中日戦の結果次第では、勝利数も加えた投手３冠に望みをつなぐとあって、白星をつかんでチームの中日戦勝ち越しへも尽力することを誓った。

消化試合でもなければ、ＣＳへの調整登板でもない。村上にはモチベーションを高く保って、勝利を目指す理由がある。「次の試合に勝てばタイトルを狙えるので、勝ちたいなと思います」。開幕投手を務めたＶシーズン。１年間ローテを守り抜いた先に、先発投手としての栄誉がすぐ手の届くところにある。

２６日の中日戦で勝ち星を挙げれば、キャリアハイ更新の１３勝目。リーグトップのＤｅＮＡ・東に１差に迫ることができる。シーズン最終戦１０月２日・ヤクルト戦（甲子園）にも中５日での登板が可能で、さらに１勝を積み上げて、東次第でリーグトップに肩を並べることもできる。

また、勝つことでリーグトップの勝率が・７６４に上昇するだけでなく、最高勝率の条件の１３勝をクリア。タイトルへさらに近づくために「勝てばうれしいことですけど、一人じゃどうしようもできないことでもあるので。兼ね合いがあって、野手があっての勝ち星だと思うので、そこは助けてもらいながら」と援護を期待。「全員で取るものじゃないかなと思います」と団結力でタイトル獲得へ挑む心づもりだ。

奪三振はリーグトップながら、ライバルとは僅差で２位の中日・高橋宏と１差、３位の巨人・山崎と２差の大接戦。「自分はそっちの（三振を取る）タイプじゃない。２ストライクだからって、三振を取ろうと思ってないですし、打ち取ろうと思った結果が三振だった、というだけ」。奪った１３２の三振は、アウトを積み重ねてきた副産物であることを強調した。

自身の３冠へのチャンスが残るだけでなく、チームとして今季最後の中日３連戦は、セ５球団に勝ち越す“完全優勝”を懸けた戦いでもある。唯一勝ち越していない相手で、現状は１１勝１１敗の五分とあって、村上が初戦に投げ勝つ意義は大きい。「嫌な相手ですけど、あと三つなのでしっかり勝てるように。勝ち越して終われるようにしたい」。己のために、チームのために、竜打線を封じ込めてリーグ制覇に箔（はく）を付ける。