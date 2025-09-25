リスクを取らなければリターンは生まれにくいため、プロジェクトマネージャーはリスクをある程度許容することが必要です。リスクマネジメントにおいて、あらかじめ基準を決めて対処法を用意しておくことが重要だといいます。後藤彰弘氏の著書「予測不能な時代に確実に成功へ導く プロジェクトマネジメント」（幻冬舎メディアコンサルティング）より、詳しくみていきましょう。

リスクを可視化し合理的に対応する

リスクがないところにリターンはない＿＿投資と同じ考えで、リスクを積極的に取らないと大きな利益は得られません。仮にリスクがまったくないにもかかわらずリターン（利益）を得られるのであれば、競合他社も含めてあっという間にみんながそのやり方を選ぶことになります。プロジェクトマネージャーとしてリスクをある程度許容することはリスクマネジメントにおける一つの前提にもなります。

しかし、すべてのリスクを許容しなければならないとなると、膨大な労力とコストがかかってしまいます。そうならないようにするために、どのようなリスクを許容するのかを分析して、リスクに対する優先度を評価します。これはPMBOKのなかにもある考え方で、一般的なプロジェクトマネジメントを行う際にもよく用いられます。

図表1のように横軸に「リスクの影響度」、縦軸に「リスクの発生確率」をおいて、その掛け合わせでリスクをスコア化します。具体的には、リスクの発生確率と影響度を掛け合わせて点数化し、その点数によってリスク等級を高・中・低の3つに分類します。ここでは、リスクスコアが4ポイント以下は「低」、5ポイント以上は「中」、13ポイント以上は「高」とします。

［図表1］リスクの分析・評価 出所：『予測不能な時代に確実に成功へ導く プロジェクトマネジメント』（幻冬舎メディアコンサルティング）より抜粋

次に実施するのは、リスクへの対処法を決めることです。全部で5つの方法があり、さきほどのリスク等級の高低によって、その対処法が異なってきます。

「回避」とは、事前にリスクの原因を取り除く対策を講じ、リスクを発生させないようにすることです。例えば「スキルがアンマッチなメンバーがいれば、事前に交代させる」「外的変化により、構想していた新規事業を撤退する」などが該当します。

「転嫁」とは、リスクによる影響を第三者へ移転する方法です。「損害保険をかける」「ベンダー契約を見直して自らの責任範囲を限定する」などがあります。この対策では、リスクを完全に取り除いたわけではないため、転嫁のためのコストが必ず発生してしまいます。

「軽減」とは、リスクの発生確率を下げる、もしくはすでに顕在化している影響度を小さくすること、またはそれら両方の対策を行う方法です。「品質リスクに対してテストを強化する」「作業が遅延するリスクがあれば人員を増やす」などの対策があります。この場合も、リスクを低減する代わりにコストが増加する可能性があります。

「受容」とは、リスクを受け入れ、プロジェクトの計画を変更しない方法です。これについては2通りの対処法があります。

［図表2］リスクの対応方法の定義 出所：『予測不能な時代に確実に成功へ導く プロジェクトマネジメント』（幻冬舎メディアコンサルティング）より抜粋

リスクはあらかじめ決めた基準で管理

1つ目は、このリスクへの対処法を事前に考えておき、発生した場合にそれを実行するやり方です。

2つ目は、リスクを認識するにとどめ、事前に対処法を作成せずに、起きた場合に考えて対応する方法です。

前者を「能動的受容」、後者を「受動的受容」といいます。後者は、リスクの発生確率または影響度が低い場合に選択されます。発生するかどうかも分からない、たとえ発生しても損害が少ないことに対し、最初から対策をあれこれ考えているほうが時間や労力の無駄であるという考え方です。

等級が「高い」リスクから「回避」→「転嫁」→「軽減」→「受容」の対応を行い、プロジェクトへの影響度を最小化していきます。

これらの4つの対処法で吸収できるリスクを超えた場合には、現場の権限では対処できないため、「エスカレーション」と呼ぶ組織の上層部に判断を仰いだり業務を委ねるなどの対応が必要になります。

このように、リスクの大きさごとに対処方法を定めておけば、問題が発生しても即座にかつ合理的に対応できます。

また、このようにリスク評価をロジカルに数値や基準で判断していくようにすれば、リスクが発生したときにズルズルと対処について先延ばしすることもありません。リスクは放置すればするほど、影響が大きくなり、取り返しがつかないことになってしまいます。投資でいえば損切りできない状態です。

やはり基準がないと、ほとんどの場合「あともう少し頑張れば、回復できるのでは」という希望的観測にとらわれてしまいます。例えば「今月で予定のスケジュールに達していなければ、人数を増やす」という対処をあらかじめ具体的に決めておけば、そうなった時点でこのリスクは顕在化したとみなして、手を打つことができます。そうすれば、無駄にリスク対処で悩むことはありません。

本来リスクマネジメントというのは、人間の主観が入り込む余地はないのです。それはしっかりとしたリスクマネジメントの仕組みがないと、人間の主観や感情がいちばん入りやすい領域でもあることの裏返しです。影響度の大きいリスクに対して「これは大したことない」と目をつぶってしまったり、反対にささいなリスクを大ごとにして騒ぎ立てたりと、認識のギャップが生まれやすいのです。

最悪の場合、プロジェクトをストップするという判断をすべき事態が生じることもあります。しかし、これまで投下してきた費用が回収できなくなることを嫌い、またプロジェクトマネージャーとして失敗を認めたくないというプライドも邪魔をして決断できないこともあります。こうした認知や感情のバイアスの影響を受けないためにも、あらかじめ決められた基準でリスクを管理することで、誤った判断を排除することができます。

