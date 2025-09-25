このラフはどう打つのが正解!? 「打ち込む」か「払い打つ」のかどっち？

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

ボールが「沈んでいたら打ち込む」「浮いていたら払い打ち」

ラフからのショットは、ボールのライによって打ち方を変えよう。ボールが半分以上沈んでいたら上から打ち込む、ボールが半分以上浮いていたら払い打ち。距離感は、沈んでいるときは1クラブ上げる、浮いているときは1クラブ下げる。

沈んだボールはハンドファーストに構える

ボールが半分以上、ラフに沈んでいるときは、ボールの上からクラブヘッドを入れる「打ち込むイメージ」で振り抜きましょう。ボールの位置は、スタンスの中央よりも右にセット。ハンドファーストに構えることによって上から打ち込みやすくなります。

注意点はスイング中、腹筋に力を入れておくこと。ラフに負けずに振り抜けるようになります。

浮いたボールはアッパー気味に打つ

ボールが半分以上、ラフから浮いているときは、払い打ちが有効です。ボールをスタンスの中央よりも左にセットして、ほうきでボールを払うイメージで打ちましょう。

ヘッドの動き自体はスイングの最下点をすぎてからボールをとらえるので、アッパーブローの軌道になる。ボールにヨコの回転が加わりにくいので、左右に曲がりにくくもなります。

スプリットハンド

浮いたボールを打つドリルとしては、スプリットハンドでクラブを握ってボールを打つ練習がオススメ。ボールをヨコから払い打つ軌道が身につく

クロスハンド

握りを変えたドリルもオススメ！

沈んだボールを打つドリルとしては、クロスハンドグリップでクラブを握ってボールを打つ。この練習をすると上から打ち込める感覚がつかめる

いかがでしたか？ ボールの状態をよく見ましょう。

レッスン=大西翔太

●おおにし・しょうた/1992年生まれ。15年から青木瀬令奈のコーチを務め、トーナメントではキャディバッグも担ぐプロコーチ。18年にPGAティーチングプロA級資格取得。わかりやすいゴルフ理論に定評があり、ゴルフメディアにも多数出演している。メンタルトレーナー、整体師の資格ももつ。

構成＝山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、富士平原ゴルフクラブ、船橋カントリークラブ