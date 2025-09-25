´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶ÌÚ¤Î½Å¾Þ½éÄ©Àï¡ÄÅØÎÏ¤Ç¡ÈÄºÅÀ¡É¤Ä¤«¤ß¼è¤ì
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë¤Ä¤Å¤ëÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£º£½µ¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¡¦½ÐÅÄÎµÍ´¡Ê44¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£2½µ´Ö¤Î»¥ËÚ½ÐÄ¥¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¶¶ÌÚÂÀ´õ¡Ê19¡Ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£»¥ËÚ2ºÐS¤Î¥Ý¥Ú¥Ã¥È¤Ç½Å¾Þ½éµ³¾è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¡É¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë»Ñ¤ò½Å¤Í¡¢¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¶¶ÌÚ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½é½Å¾Þ¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢9Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ý¥Ú¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï¡È¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸þÀµÌÌ¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Å¾Þ¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£½éµ³¾èV¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£²þÁ±¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¤ï¤º¤«1¾¡¡£½é¾¡Íø¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼80ÀïÌÜ¤ÈÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹â¿ùÍùóÊ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ËJRA¤Ç48¾¡¡¢µÈÂ¼À¿Ç·½õ¤Ï´û¤Ë½Å¾Þ2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¶¶ÌÚ¤Ï¶¥ÇÏ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¾®³Ø¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÌîµå°ì¶Ú¡£¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¤Æµ³¼ê¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ë¡×½Ð¿È¼Ô¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö·ì¶Ú¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ºÇ½é¤«¤é´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦À¤½±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¸å¤í½â¤¬¤Ê¤¤°ì¿Í¤ÎÌò¼Ô¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¸ø³«108Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô1050Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ148²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ë®²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¡£°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÈþ¤äÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºÍÇ½¤äÅØÎÏ¤Ï·ì¶Ú¤òÄ¶±Û¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¶ÌÚ¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£¤³¤Î²Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¡¢Ï¢ÆüÄ´¶µ»þ´Ö¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤Ç¡¢Ä´¶µ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿±¹¼Ë¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤À¡£¡Ö´ØÅì¤Î±¹¼Ë¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡È¾è¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î19ºÐ¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ò¡¢2½µ´Ö¥Ü¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿40ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«»¸Á³¡Ê¤µ¤ó¤¼¤ó¡Ë¤Èµ±¤¯¡ÈÂç´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¶¶ÌÚ¡¡ÂÀ´õ¡Ê¤Ï¤·¤¡¦¤¿¤¤¤¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£24Ç¯3·î¤Ë·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ±¹¼Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯9·î29Æü¤ÎÃæµþ6R¥·¥ã¡¼¥×¥½¡¼¥ó¤Ç½é¾¡Íø¡£25Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¡£JRAÄÌ»»266Àï2¾¡¡£
¡¡¡þ½ÐÅÄ¡¡ÎµÍ´¡Ê¤¤¤Ç¤¿¡¦¤ê¤å¤¦¤¹¤±¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î44ºÐ¡£ÌÀÂçÂ´¡£05Ç¯Æþ¼Ò¡£Ê¸²½¼Ò²ñÉô¡Ê05¡Á11Ç¯¡Ë¡¢ÀÅ²¬»Ù¶É¡Ê11¡Á13Ç¯¡Ë¡¢¥ì¡¼¥¹Éô¡Ê13Ç¯¡Á¡Ë¡£Ê¸²½¼Ò²ñÉô¤Ç¤Ï·ÝÇ½ÈÉ¤Î±Ç²èÃ´Åö¡£ºòÇ¯10·î¤«¤é¶¥ÇÏÈÉ²ÃÆþ¡£