阪神は今秋のドラフト会議で、長距離砲を補強ポイントにしていることが２４日、分かった。ドラフト１位候補で競合必至の創価大・立石正広内野手（４年）をはじめ、右のスラッガーの法大・松下歩叶内野手（４年）、スイッチヒッターの仙台大・平川蓮外野手（４年）をリストアップ。この日は西宮市内の球団事務所でスカウト会議を開き、候補選手の現状の確認などを行った。

運命のドラフト会議まで約１カ月。２年ぶりのリーグ優勝を決めた虎が熱視線を送っているのが、佐藤輝、森下に続くスラッガー候補だ。同１位候補の創価大・立石は今春リーグ戦で打率・４００、５本塁打、１６打点をマーク。ドラ１評価にたがわぬ実力を見せつけた。既にプロ志望届も提出。８月初旬のオープン戦で負った右足首の靱帯損傷からも復帰を果たしており、本番では競合必至とみられる。

その中で、立石以外のスラッガー候補もリストアップ。強打の三塁手である法大・松下は、日米大学野球選手権で打率・３１８、１本塁打、５打点の成績を残し、ＭＶＰに輝いた。仙台大・平川も１８７センチの大型スイッチヒッターとして注目を集める。大学日本代表にも選ばれ、７月の練習試合では左右の打席で安打をマーク。阪神・葛西スカウトは「走攻守でバランスが取れていて、左も右も長打が期待できる」と高評価していた。

今季の虎は、長打力も武器だった。甲子園を本拠地としながら、ここまでリーグ３位の９０本塁打を記録。そのうち佐藤輝がリーグトップ３９本塁打でキングを独走中。森下もキャリアハイの２３本塁打。大山も２３日・ＤｅＮＡ戦でケイから１２号ソロを放ち、健在ぶりを見せつけた。

ただ、佐藤輝と森下は将来的なメジャー挑戦の希望を公言。大山は来季３２歳シーズンを迎える。今季のチームを見渡せば、高卒４年目・中川が２本塁打を放ちパンチ力を示したが、同４年目・前川は６５試合出場にとどまり、昨季３本塁打の同６年目・井上とともに、ここまでノーアーチ。“ドラ１クリーンアップ”でチーム本塁打数の８０％以上を占める中、次世代を担うスラッガーの育成は急務と言える。

さらに、２７年シーズンからセ・リーグにもＤＨ制導入が決まり、野球は大きく変わる可能性がある。嶌村聡球団本部長が「既存の選手との兼ね合いも含めて、取ってくる選手もいろんな想像はできる」と見解を述べていたように、ドラフト戦略にも影響必至の情勢だ。チームが変革期を迎える中、他の候補選手として青学大・小田、立大・山形、上武大・西原、大院大・エドポロなど魅力的な長距離砲タイプがそろう。“ポスト・サトテル”の育成へ、虎がスラッガー獲得に本腰を入れる。

◆平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日生まれ、２１歳。北海道札幌市出身。１８７センチ、９１キロ。右投げ両打ち。小学４年時から円山リトルジャイアンツで野球を始め、宮の森中では軟式野球部に所属。札幌国際情報では２年夏からベンチ入りし主に投手。仙台大では野手に転向し１年秋にリーグ戦デビュー。２年秋に、左打ちから両打ちに挑戦。５０メートル走５秒９、遠投１２０メートル。父は北海・敦（おさむ）監督。憧れの選手はレッズのデラクルーズ。

◆松下 歩叶（まつした・あゆと）２００３年４月１４日生まれ、２２歳。神奈川県南足柄市出身。１８１センチ、８５キロ。右投げ右打ち。内野手。南足柄小１年時から狩野エンゼルスで野球を始め、６年時はベイスターズジュニアでプレー。南足柄中では静岡裾野リトルシニアに所属。桐蔭学園では１年春からベンチ入り。法大では２年秋にリーグ戦初出場。２年秋から３季連続でベストナイン獲得。５０メートル走６秒２、遠投１１０メートル。好きな選手は桐蔭学園の２学年先輩であるＤｅＮＡ・森敬斗。