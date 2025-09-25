「ウエスタン、阪神２−５広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

格の違いを見せつけた。阪神・石井が７日の広島戦以来の実戦登板で、圧巻の投球を披露。最後まで感情を一瞬も漏らさず、ベンチへゆっくりと歩いて大歓声を浴び続けた。視察に訪れた藤川監督に万全の状態を見せつけた。

「真っすぐの質はすごく、自分の中で投げ切れたのは良かったかな」

六回、名前がコールされると観客からどよめきが起こった。石井は軽やかな足取りでマウンドへ。先頭の渡辺に４球連続で“直球勝負”。最後はこの日最速の１５２キロ直球で空振り三振に仕留めた。田村はシンカーで空振り三振を奪い、磯村は高めのフォークで左飛に打ち取った。

相手に球を絞らせない威力で、観客はもちろんブルペンから見守るチームメートもくぎ付けだった。それでも「最後のフォークが浮いているので。あそこを投げきらないと。レフトフライはダメ」と反省した。

２軍調整後は体全体のトレーニングの見直しや、肩と肘の可動域を広げるケアを行った。「そこがメカニックに一番大事」。疲労感も抜け「だいぶ良くなってます」と結果で状態の良さを示した。

１軍は２６日の中日戦（甲子園）から残り４試合。「消化試合っていう感覚は全くない。チームの力になれるようにやりたい」。現在プロ野球記録の４８試合連続無失点を継続中とあって期待もかかる。「どんな手を尽くしても（点を）取られる時は取られる。結果としてあんまり考えていない」と気負わず臨む。