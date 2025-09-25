ドジャース痛恨の逆転サヨナラ負け「なおド」発動... 大谷翔平 6回無失点の快投もまたもリリーフ陣崩壊



＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平（31）は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。

投手としては6回を投げ無四球、8奪三振、被安打5で無失点の快投を披露。

打者としては3打数無安打ながらも四球で出塁し、先制のホームを踏んだ。しかし救援陣がリードを守れず、ドジャースはまさかの逆転サヨナラ負けを喫した。

大谷は最速101.2マイル（約163キロ）の直球を軸に、2回から4回にかけて5者連続三振を奪うなど圧巻の内容。6回を91球で投げ切り、降板時点では4-0と大きなリードを奪っていた。

打者では第3打席に四球で出塁し、フリーマンの四球で2塁へ進塁。続くテオスカー・ヘルナンデスの適時三塁打でホームを踏み、自らの足で先制点をもたらした。

しかし7回に中継ぎのドレイヤーが3失点を喫し、9回には守護神スコットが制球を乱して同点に追いつかれると、最後はペルドモにサヨナラ打を浴びて痛恨の逆転負け。

序盤の優位を生かせず、ファンの間では今季何度も見られた「なおド」の展開となった。

本塁打王争いでは、大谷とフィリーズのカイル・シュワーバーがともにこの日ノーアーチ。

両者53本で並んだまま残り5試合に突入し、ナ・リーグ本塁打タイトル争いは文字通りのデッドヒートとなっている。

この日の敗戦でドジャースの地区優勝マジックは「3」のまま。

さらに同地区2位パドレスが勝利したため、ゲーム差は1.5に縮小。残り試合数が少ない中、西地区の優勝争いは一層緊迫感を増している。



【大谷の成績】

投手：6回 91球 被安打5 奪三振8 無四球 無失点 防御率2.87

打者：4打席 3打数無安打 1得点 1四球 1三振 打率.282 OPS1.011





