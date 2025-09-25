※経済指標

【米国】

＊米新築住宅販売件数（年率）（8月）23:00

結果 80.0万件

予想 65.0万件 前回 66.4万件（65.2万件から修正）



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －60.7万（4億1475万）

ガソリン －108.1万（2億1657万）

留出油 －168.5万（1億2300万）

（クッシング地区）

原油 ＋17.7万（2374万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官がＦＯＸビジネスに出演し、パウエル議長の姿勢に疑問を呈した上で利下げを要請した。長官は「パウエル議長がなぜここで後退しているのかよく分からない。直近の雇用統計の修正を踏まえると、内部で何かがおかしいことは明らかで、金利は過度に引き締め的だ」と指摘した。



＊トランプ大統領、１０月の訪日を計画中

トランプ大統領が１０月の訪日を計画中だと伝わった。



＊米国、アルゼンチンと２００億ドルの通貨スワップを協議中

ベッセント財務長官は、米国はアルゼンチンと２００億ドルの通貨スワップを協議中で、同国のドル建て債を購入する用意があると述べた。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・過度に前倒しの利下げに違和感を感じる。

・最新の労働統計は緩やかな減速のみを示している。

・労働市場は依然として概ね安定し堅調。



＊ベイリー英中銀総裁

・利下げはまだ道半ば。

・金利にはまだ引き下げ余地がある。

・利下げの時期と幅はインフレ経路次第。

・労働市場に軟化傾向、消費者は慎重姿勢。



＊グリーン英中銀委員

・ディスインフレの進行が鈍化しており、警戒が必要。

・中立金利は上昇。

・政策は依然として下方軌道にある。

・政策が実質的に引き締め的か不明確。

