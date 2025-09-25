ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米新築住宅販売件数（年率）（8月）23:00
結果 80.0万件
予想 65.0万件 前回 66.4万件（65.2万件から修正）
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －60.7万（4億1475万）
ガソリン －108.1万（2億1657万）
留出油 －168.5万（1億2300万）
（クッシング地区）
原油 ＋17.7万（2374万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊ベッセント財務長官
ベッセント財務長官がＦＯＸビジネスに出演し、パウエル議長の姿勢に疑問を呈した上で利下げを要請した。長官は「パウエル議長がなぜここで後退しているのかよく分からない。直近の雇用統計の修正を踏まえると、内部で何かがおかしいことは明らかで、金利は過度に引き締め的だ」と指摘した。
＊トランプ大統領、１０月の訪日を計画中
トランプ大統領が１０月の訪日を計画中だと伝わった。
＊米国、アルゼンチンと２００億ドルの通貨スワップを協議中
ベッセント財務長官は、米国はアルゼンチンと２００億ドルの通貨スワップを協議中で、同国のドル建て債を購入する用意があると述べた。
＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・過度に前倒しの利下げに違和感を感じる。
・最新の労働統計は緩やかな減速のみを示している。
・労働市場は依然として概ね安定し堅調。
＊ベイリー英中銀総裁
・利下げはまだ道半ば。
・金利にはまだ引き下げ余地がある。
・利下げの時期と幅はインフレ経路次第。
・労働市場に軟化傾向、消費者は慎重姿勢。
＊グリーン英中銀委員
・ディスインフレの進行が鈍化しており、警戒が必要。
・中立金利は上昇。
・政策は依然として下方軌道にある。
・政策が実質的に引き締め的か不明確。
