巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が２４日、高卒新人野手では球団史上初のＣＳ出場へアピールを誓った。２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打をマーク。２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以降も１軍に同行することが決まった。「１本出たので、あとはもう思い切っていける」とレギュラーシーズン残り５戦でさらなる快音を響かせる。

待望の一打から一夜明けた朝。石塚は「よく寝られました！」と広島駅の新幹線ホームに現れた。黒縁メガネ越しに初ヒットを伝える新聞に目を通し「（広島が思い出の場所？）なるんじゃないですかね」とニッコリ。試合後は父の康直さんに電話で報告し、スマホは祝福メッセージが殺到。うれし忙しの一日だった。

前日は５回２死から代打で登場し、初球を捉えて中前へ。プロ通算４打席目で初のＨランプをともした。「１本出るまでは（チームが残り）何試合あるのかなとか数えたり、あとどれだけチャンスをもらえるのかとか」と落ち着かなかった胸中を明かした１９歳。与えられた場所で結果を残し、当面は１軍で代打起用される見通しとなった。

０７年から始まったＣＳに、巨人の高卒新人野手が出場した例はない。石塚が１９歳６か月で迎える来月のＣＳに出れば、投手を含めても１９年の戸郷に並ぶ球団最年少記録となる。メンバー入りへ「それはもう、頑張りますよ」とアピールを誓った石塚。残り５戦で安打を重ねれば坂本、岡本ら看板打者でもルーキー時代は経験しなかった大舞台に手が届くかもしれない。

ファームで３割２分５厘の高打率を残し、昇格した１軍でも初安打。充実のルーキーイヤーを送っているように見えても「自分が思っているところとは全然、ほど遠い。すごくいい経験をさせてもらっているので、これを来年に向けても生かしていかないと（１軍に）上げてもらった意味がない。そこを考えてやっています」と浮かれた様子は全くない。末恐ろしいほど冷静な金の卵には、無限の可能性が詰まっている。（内田 拓希）

◆坂本の１年目 ０７年９月６日の中日戦（ナゴヤＤ）に代打で出場。プロ初安打が決勝打となる初打点。４試合で３打数１安打、同１２日に出場選手登録を抹消され、その後は２軍で実戦経験を重ね、ＣＳでの出場機会はなかった。

◆岡本の１年目 １５年９月５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で代打でプロ初安打、初本塁打。１７試合で２８打数６安打、打率２割１分４厘、１本塁打、４打点をマークしたが、ＣＳ前に登録抹消となり、出場機会がなかった。

◆戸郷の１年目 １９年９月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初登板初先発し５回途中２失点。同２７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で２番手として４回無失点でプロ初勝利。阪神とのＣＳ最終Ｓ第３戦で先発も３回１失点。ソフトバンクとの日本シリーズ第３戦で中継ぎ登板も黒星を喫した。