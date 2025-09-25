©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲスト麒麟・田村と兼光タカシ迎え、浅越ゴエが大好物“あんこ”の名店を巡る「いつかはあんこを極めたい浅越ゴエwith田崎」と、コンビを解散したばかりのコウノ・オブ・ザ・イヤーが深夜のサシ飲みで本音を打ち明ける「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。

「いつかはあんこを極めたいゴエwith田崎」では、藤崎マーケット・田崎がお世話になっている浅越ゴエに恩返し！ マイホーム購入を考える田崎のため、宅地建物取引士の資格を持つ浅越ゴエが案内人となって素敵な物件を紹介する企画「いつかは家を買いたい田崎」が始まってもう3年目。その頼もしいサポートに感謝すべく、今回は田崎が案内人となり、実は大の甘党というゴエが愛して止まない「あんこ」を楽しんでもらうことに。京都の名店を訪ね、極上のあんこグルメを味わうほか、名店がゴエのために作ってくれた特別なあんこグルメ“ゴエスペシャル”を堪能する！

1軒目は、創業は江戸中期という老舗和菓子店。名物は月に3日しか販売されない“どら焼き”で、職人がひとつひとつ手作りするため、1日1000個作るのがやっとだという。そんな貴重なあんこグルメを味わうためにゴエと田崎が案内されたのは、老舗が営むオシャレなカフェ。まずは、カフェ限定というもうひとつの名物“おはぎ”をいただくことに。弁当箱のようなパッケージの蓋を開けたゴエは「何だこれは！」と思わず声をあげ…。見た目も衝撃的な“おはぎ”の正体とは？ そして、お待ちかねの“どら焼き”も一般的なイメージとは異なるユニークな姿。「え、これがどら焼き？」とゴエも驚いた、老舗のどら焼きのお味は？ さらに、10代目の女将が自ら腕を振るうゴエスペシャルも登場！ いかにも京都らしいある理由から、創業以来、一度も使われることがなかったあの食材をあえて取り入れたチャレンジングな逸品にゴエは感動！

2軒目は、あんこ一筋90年の食品メーカーが手がける京都駅にほど近いカフェ。目の前に新幹線が見えるワクワクのロケーションで「あんこの可能性を広げる」斬新なあんこグルメが楽しめるという。自慢のメニューは、あんこにさまざまな食材を合わせて楽しむ“もなか”。つぶあんに、さわやかな酸味のあるあの野菜をマッチングさせるなど、意外すぎる取り合わせにゴエは驚くばかりで…。

3軒目は、四条河原町にあるスタイリッシュな中華レストラン。ミシュランガイドで6年連続星を獲得しているスゴ腕シェフが作る中華はどれも独創的で…。突如立ちこめるスモークに度肝を抜かれるゴエと田崎！ 天才が作り上げる中華とあんこの仰天コラボとは？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。