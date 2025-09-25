警視庁薬物銃器対策課は24日までに、俳優の清水尋也被告（26）と共謀して大麻を所持したとして、俳優の遠藤健慎容疑者（24）とアルバイトの20代男を逮捕した。清水被告に続き、芋づる式の逮捕に衝撃が走った。

遠藤容疑者と20代男の逮捕容疑は今月1日ごろ、都内の清水被告宅で大麻を含む植物片0・392グラムを清水被告らと所持した疑い。捜査関係者によると、遠藤容疑者は「（清水被告の）家で大麻のような物を見たが、私の物ではない」と容疑を否認。「使用したことはない」と話しているという。だが20代男は「大麻は清水の家に集まった際にみんなで吸うために清水の家で保管していた」と供述。吸引メンバーは清水被告と遠藤容疑者、20代男と20代女の4人。男は「私が売人と連絡を取って大麻を買った。清水被告や遠藤容疑者らと吸っていた」と話しているという。

遠藤容疑者は21年にNHK大河ドラマ「青天を衝け」で吉沢亮が演じた主人公・渋沢栄一の息子役を演じ、将来を期待されていた俳優だった。清水被告とは映画「ミスミソウ」（18年公開）、TBSドラマ「チア☆ダン」（18年）で共演。遠藤容疑者のSNSで清水被告と笑顔の2ショットを投稿したこともあり、芸能関係者は「清水と仲良くしていたとは聞いていた」と話している。遠藤容疑者の所属事務所は「全く状況が把握できておらずコメントできることはない」と困惑した様子だった。

同じ事案で芸能人が芋づる式に逮捕されるのは極めて異例。清水被告は大麻の購入先について「言えない」と供述を拒んできたとされるが、捜査の進展が待たれる。