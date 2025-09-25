ロシアのウクライナ侵略や中東の紛争を巡り、国連が十分に機能していないのは事実である。

だからこそ、米国自身が国連の再生と平和の実現に力を発揮すべきだ。

トランプ米大統領が国連総会で演説した。１月の第２次政権発足以降、自らの仲介で七つの「終わりのない戦争」を終結させたと主張する一方、国連は「期待に応えていない」と批判した。

また、国連が推進する気候変動対策を「詐欺だ」と一方的に決めつけたほか、国連の支援が不法移民を助長していると非難した。

トランプ氏は１期目で離脱した地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」からの再離脱をはじめ、複数の国連機関からの離脱や資金拠出停止を表明している。

国連は第２次世界大戦後、戦勝国の米国が主導して設けた機関である。今年は創設８０年の節目だが、トランプ氏が「米国第一」を掲げて国連に背を向け、多国間協力や対外援助の停滞を招いているのは極めて問題だ。

演説でトランプ氏は、英国やフランスなどが表明したパレスチナの国家承認に反対する考えを強調した。パレスチナ自治区ガザの紛争を巡り、イスラエル寄りの米国と、欧州との亀裂が深まり、停戦が更に遠のく事態を懸念する。

一方でトランプ氏は演説後、国連のアントニオ・グテレス事務総長との会談で「国連を１００％支持している」と述べ、態度を軟化させた。紛争解決など「国際の平和」の実現に絞って協力する方針を示したのは注目に値する。

トランプ氏はウクライナとロシアの仲介を試み、ロシアのプーチン大統領と会談したが、プーチン氏は停戦に応じていない。

トランプ氏が演説で指摘したように、中国やインドはロシアから原油を購入し続け、ロシアの継戦能力を支えている。欧州諸国もウクライナ支援の一方で、ロシア産エネルギーを購入している。

トランプ氏の言動は場当たり的で予断は許さないが、２国間のディール（取引）に限界を感じ、国連など多国間の枠組みを活用するのであれば歓迎したい。

国連が改革を進めることも欠かせない。グテレス氏は、最大の拠出国である米国が支援を後退させていることを踏まえ、大幅な支出削減と組織改編を進めている。

石破首相も国連演説で、国連安全保障理事会が「十分に機能を発揮できていない」とし、常任・非常任理事国の拡大を求めた。次の政権に引き継いでもらいたい。