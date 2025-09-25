国際社会の危機が深まり、日本の安全保障環境も急速に悪化している。

その中で、外交・安保政策を立て直そうという気概はうかがえたが、具体策が乏しかったのは残念だ。

自民党総裁候補の５人は、大局的な見地から外交・安保戦略を練る必要がある。

日本記者クラブ主催の総裁選討論会が開かれた。論点の一つとなったのが、防衛力の強化だ。

小林鷹之元経済安全保障相は、防衛関連費を国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に増やす政府方針について「到底足りない」と述べた。

小泉進次郎農相は「金額ありきではなく、防衛力の具体的な中身を丁寧に検討し、財源も確保していきたい」と語った。

政府は、防衛費の増額分を賄うため所得税の増税を決めたが、その実施を先送りしている。責任政党を率いるつもりなら、新総裁は財源をしっかり確保すべきだ。

小林氏は他方、現役世代の負担を軽減するためとして所得税の定率減税を掲げている。防衛費の確保のために所得税を増税するのか、それとも減税を優先するのか、主張の整合性が問われよう。

高市早苗前経済安保相は、「自由で開かれたインド太平洋」や環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）を主導した安倍政権当時に比べ、日本の外交力が弱まっていると指摘した。積極的な首脳外交で「日本の存在感を高める」と述べた。

林芳正官房長官は、仮に今の米政権が交代したとしても米国の自国第一主義は変わらない、との見方を示し、同盟の強化に力を尽くす必要性に言及した。

茂木敏充前幹事長は、トランプ米大統領とどのように信頼を醸成するかについて、「日本が一番重要なパートナーであることを強調すべきだ」と語った。

日本が負担している米軍基地の経費は、他の同盟国を大きく上回っている。そうした事実を粘り強く米国に説明し、日米同盟の重要性を訴えていくことが大切だ。

同盟の深化を図るためにも、日本自らが防衛力を強化することが欠かせない。

パレスチナ自治区ガザではイスラエルが大量の市民を殺害している。日本は、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」が重要と言うだけで、中東の平和と安定のために具体的な行動をとってきたとは言い難い。

各候補は、自分が首相の立場になったらどう国際秩序の回復に取り組むのか、考え方を明確に表明すべきではないか。