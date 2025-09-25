◇東都大学野球・第2週第1日 青学大7―2中大（2025年9月24日 神宮）

1回戦3試合が行われ、史上3校目の6連覇を目指す青学大が7―2で中大に先勝し、開幕3連勝を飾った。今秋ドラフト1位候補の小田康一郎内野手（4年）が初回に決勝となる先制の右越えソロを放った。リーグ戦通算9本目。今春のリーグ戦で本塁打、打点の2冠を獲得した東都No・1の強打者が順調にアピールを重ねている。

ドラフト1位候補のスラッガーがお目覚めだ。初回に3番・小田が右翼ポール際に先制ソロ。開幕3試合目での今季初安打をアーチで描き「ファウルでもいいくらい、思い切り引っ張ろうと思って振った結果。凄くうれしい」と笑った。

今春リーグ戦で本塁打、打点の2冠に輝き、大学日本代表に選出された左の長距離砲。昨年のドラフトでは佐々木（広島）、西川（ロッテ）の長距離砲コンビが1位指名でプロ入り。安藤寧則監督は「コンタクト能力は（小田が）2人より上」と才能を評価する。

同じくドラフト1位候補の右腕・中西は7回無失点で今季2勝目。ダブルドラ1＆リーグ6連覇の偉業達成に向け、小田は「チームに貢献できるような打撃をしていれば結果はついてくる」と力強かった。（柳内 遼平）