キユーピー醸造の「免疫ケア にごり酢」

お酢をつくる際に欠かせない酢酸菌を取り除かずに残した「にごり酢」が静かなブームになっている。酢酸菌には免疫機能を高める効果が期待できるとの報告があるためだ。一般的なお酢は透明感を出すためにごりの原因となる酢酸菌をろ過で取り除くが、それをあえて入れた商品が相次いで登場。オンラインショップなどで購入できる。（共同通信＝出井隆裕記者）

キユーピー醸造（東京）は「免疫ケア にごり酢」を1月に発売した。免疫機能の維持が期待できる酢酸菌が1日の摂取目安15ミリリットル当たり90億個入っている。「豆乳や牛乳で割るとなめらかな口あたり、炭酸で割るとスッキリとした味わいが楽しめる」と同社担当者。345ミリリットル入りで参考小売価格は1620円。

AuB（オーブ、東京）は「おなかのための甕仕込みにごり酢」の販売を8月から始めた。江戸時代から続く福岡県のお酢の醸造元でじっくり発酵させた。長年使い続けてきた大きなかめを使って仕込んでおり、ツーンとする酸味を抑え、まろやかな香りを残した。200ミリリットル入りで価格は2490円。

松合食品（熊本県宇城市）は昨年発売した「甘夏果汁入り 飲むにごり酢」が好評だ。かんきつ類、甘夏は九州産の有機栽培。皮ごと搾った果汁を加え、飲みやすいお酢ドリンクに仕上げた。農薬や化学肥料を使わず栽培した玄米を使用。「ビールに入れてもおいしい」（同社広報）。300ミリリットル入りで価格は980円。（いずれも価格は変動する場合があります）

AuBの「おなかのための甕仕込みにごり酢」

松合食品の「甘夏果汁入り 飲むにごり酢」