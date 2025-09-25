À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡¡ÂçËã¤ÎÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤âÈ½ÌÀ¡ªÊÝ¼á¸å¤ÎÌÌÅÝ¤ß¤ë¡Ö·»¡×¡ÖÇÐÍ¥¡×¡Ö¼ã¼ê·Ý¿Í¡×
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¸ûÎ±Àè¤Î·Ù»ëÄ£ÅìµþÏÑ´ß½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¡Ê£³£°¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤Î½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤é¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸øÈ½¤òÂÔ¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¥·¥ã¥Ð¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤Ï£²£°£°Ëü±ß¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï£··î¤´¤í¤Èº£·î£³Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£··î¤´¤í¤ÎÍÆµ¿¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¡¢º£·î£³Æü¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã£°¡¦£³£¹£²¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤ÎÊÝ¼á¤ËºÝ¤·¤Æ¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·»¤Î¾°Ìï¤é¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£·»Äï¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï£¸·îÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á¡½£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬£²£±ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¤¬ÉÂ»à¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÇÐÍ¥¤ä·Ý¿Í¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅìµþ¤ÎÍ§¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¡¢¸ì³ØÎ±³Ø¤·¤¿ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÂçËã¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤È·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¶¡½Ò¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÀ¶¿å·¯¤Ï¸ì³ØÎ±³Ø¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ë¸«Á÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤¬¶á¤¤¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Îà·»Äïá¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ì³ØÎ±³Ø¤â±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸«Á÷¤Ã¤¿¸ì³ØÎ±³Ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¶¿å·¯¤¬ÂçËã¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¼Î¤Æ¤º»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï¼ã¼ê·Ý¿Í¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î·Ý¿Í¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ìÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¶¿å·¯¤ÏÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ý¿Í¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½ÐÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¸òÎ®¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¶¿å·¯¤Ï¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÅÔÆâ¤ÎÃËÍ§Ã£¤È¤Ïº£¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢Èà¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤ÎÂçËã¤ÎÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¶¦Æ±¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç£±£µÆü¤Ë£²£°Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤ò¡¢£²£²Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£´¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂáÊá¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤ÇÇä¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÂçËã¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¶â¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤ÎÉéÃ´¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¿Í¢ª¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÀ¶¿åÈï¹ð¤ÏÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆÍ¤¾å¤²ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¯¡££Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê£²£±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤Î¤¢¤ë±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£