¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡²°¾å¤Ç¡ÖÀÄ¶õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×³«ºÅ¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¼ê´Ó¤¯
¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·»Äï¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤Î·»¡¦¿û¸¶¹§¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬º£·î£±£±Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¹·î£±£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å£´»þ£³£´Ê¬¤ËÇÙ±ê¤Î°Ù¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤Æ±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤´°äÂ²¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿û¸¶¹§¤¬À¸Á°¼õ¤±»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ò¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹§¤µ¤ó¤ÏÄï¤Î¿Ê¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢£±£¹£¶£¹Ç¯¤Ë¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ß¥É¥ê¡¼¥Ì¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡Ê£·£²Ç¯¡Ë¤ÎÎßÀÑÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô¤Ï£¶£¹¡¦£µËüËç¤òµÏ¿¤·¤¿¡££¸£¸Ç¯¤«¤é»°ÏÂ¼òÎà¤ÎÂçÊ¬Çþ¾ÆÃñ¡Ö¤¤¤¤¤Á¤³¡×¤Î£Ã£Í¥½¥ó¥°¤Ë¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ÎºäËÜÅßÈþ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÏÎßÀÑÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô£³£¶¡¦£µËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿ô»ú¤Ï¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¢£²£µÇ¯£¹·î£²£¹ÆüÉÕ¸½ºß¡Ë¡£
¡¡¹§¤µ¤ó¤Ï£±£´Ç¯¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢º¸È¾¿È¤Ë¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï»Å»öÉüµ¢¡£¼Ö¥¤¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£²·î£²£³Æü¤ËÅìµþ¡¦¤Ò¤ÎÎû´¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬ÌÀ¤±¤¿¸å¤â¡¢¹§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Æú¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Ç¯£´·î£±£¶Æü¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¹§¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹§¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æþ±¡À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²Î¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤¬·àÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Î²°¾å¤Ç´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø²Î¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²Æ¤´¤í¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£Ã£Í¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡Ø¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£