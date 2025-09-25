ノンタイトルフェザー級10回戦

ボクシングの元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）が24日、オンライン会見を行い、10月26日にキルギスのビシュケク・アリーナでWBCアジアフェザー級王者サタポーン・サアット（タイ）とノンタイトルフェザー級10回戦を行うと発表した。興行は元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏が手がける「SAIKOU×LUSH」で行われ、ABEMAにて全試合無料生配信の予定。戦績は30歳のネリが36勝（28KO）2敗、22歳のサアットが16勝（8KO）2敗。会見では、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）について言及した。

現在はフェザー級を主戦場としているネリ。「自分的にはスーパーバンタムがベストだが、スーパーバンタムはイノウエが君臨しているのでチャンピオンベルトのハードルが高い」と現状を冷静に分析。「フェザー級で王座を狙いたいと思っている。まずは3階級制覇を狙っている。フェザー級での挑戦が叶ったらスーパーバンタム級に戻すつもり」と明かした。

井上は、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と来年5月、東京ドームで対戦する計画が進んでいる。対戦が実現した場合はどちらが勝つのか。ネリは「ナカタニが勝つと思っている。カルデナス戦でイノウエがダウンをしていた。リーチの長いフックをイノウエが苦手にしている。ナカタニはカルデナスとスタイルが似ているので、うまくかみ合えば勝つと思う」と語った。

井上との再戦については「フェザー級に上がってチャンピオンになっているとしたらリベンジのチャンスが欲しい。イノウエからダウンを奪ったあと、作戦ミスがあって後悔が残っている。今度こそは勝つ自信がある」としつつ、「ただ、アメリカだったり、メキシコだったり。日本ではやりたくない」と明かした。

メキシコ出身のネリは「日本は単純に遠いし食事がちがう。アウェーだからとかではないがコンディションが作りにくい。カリフォルニアだったら良いコンディションが作れる」と理由を説明。しかし、「負けた理由はコンディション作りとか日本だからではなく、イノウエが凄く強かった」と潔く井上の実力を認め、「リベンジするなら同じ条件ではやりたくない」と語っていた。

ネリは2024年5月に井上と対戦。初回に井上から人生初ダウンを奪うも6回TKO負けを喫した。今年2月に行った亀田京之介（MR）との再起戦では7回TKO勝ち。同7月に「3150×LUSH」と共同プロモート契約を締結した。



