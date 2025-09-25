ノーベル賞を2度（物理学賞・化学賞）受賞したポーランド出身のキュリー夫人（マリ・キュリー）と、ドイツ生まれで「相対性理論」を唱えたアインシュタインとのプライベート書簡集の日本語版が発刊され、記念イベントが9月18日、大阪・関西万博のポーランドパビリオンで開かれた。

大阪・関西万博ポーランドパビリオン 「ワルシャワデー」で紹介されたキュリー夫人とアインシュタインの書簡集〈2025年9月18日 大阪市此花区・夢洲〉

この日はポーランドパビリオンで企画された「ワルシャワデー」。



首都ワルシャワは、ポーランドの政治・文化・科学の中心として発展し、キュリーのほか、天才音楽家・ショパンの故郷でもある。

大阪・関西万博 ポーランドパビリオン

書簡集は、『マリア・スクウォドフスカ＝キュリー、アルベルト・アインシュタイン 往復書簡 1911-1932』と題されている。

近年までその存在が知られていなかったが、ポーランドの産業教育開発財団、キュリー博物館（フランス・パリ）、ワルシャワ市がプロジェクトチームを立ち上げ、20通の手紙と1通の葉書を書簡集としてまとめた。

2025年4月にポーランドで出版されベストセラーになり、大阪・関西万博に合わせて日本語版が出版された（7900円・ポーランドパビリオンでも販売）。

書簡を研究したエヴァ・ワブノ＝ファレンツカ氏（ポーランド産業教育発展財団）によると、学術的なことだけではなく、当時の政治情勢やプライベートなやり取りが記されているのが興味深いという。

書簡を研究したエヴァ・ワブノ＝ファレンツカ氏（ポーランド産業教育発展財団）

そのうえで、「これらの手紙を通じ、2人が化学を通じて世界をより良くしたいと考えていたことがわかる」と話した。

プロジェクトのメンバーは、「キュリーが今、日本で書簡集が出版されたことを知ったら、とても喜ぶだろう」と話す。

そしてキュリーの『私は化学者。実験室では、単なる研究者ではなく、自然現象に心を動かされる子どものように純粋な存在だ』という思いを゙感じることができる」とコメントした。

