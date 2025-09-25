オリックス・岸田護監督（４４）が２４日、２年ぶりＣＳ進出へ「王道ローテ」に期待を寄せた。２５日のロッテ戦（京セラＤ）では、曽谷が中１０日で先発。「順調にずっと行っていて、ちょっと（折れたバットが）当たったのもあったけど。今まであったこととか、先のことは考えず、この一戦に集中してやってくれたら」と、今季８勝を挙げる左腕への信頼をのぞかせた。

２０日からのソフトバンク４連戦（みずほペイペイ）では、１７年以来、８年ぶりとなる４試合連続での１点差勝利。「勝ちたいって気持ちが（見せられた）。投手陣、若い子たちも頑張ってくれたし、ここっていうところで一本が出た」と手応えを示しつつ、すでに先の戦いへ視線を向けた。２７日からの楽天３連戦（同）で、曽谷からバトンを受け取るのが山下、宮城、九里。「（先発）４枚はどのチームも大体、いい投手がそろっている。うちの投手も当然いい。自信を持って送り出します」とうなずいた。

１軍が休日だったこの日、指揮官はユニホーム姿でウエスタン・ソフトバンク戦（杉本商事ＢＳ）を視察した。ナイターで楽天がソフトバンク戦（楽天モバイル）に敗れたことを受け、オリックスは最短で２７日にも３位が決定。「そんなに甘くない。もう必死で一試合一試合やるしかない」と、隙のない野球でラストスパートを掛ける。（南部 俊太）

〇…曽谷が中１０日で２５日のロッテ戦（京セラＤ）に先発する。前回登板となった１４日のソフトバンク戦（同）では、折れたバットが胸部を直撃し、２回途中で緊急降板。大阪市内の病院で胸部打撲と診断されたが「もうどこも痛みはない」と患部の不安はない様子だ。今季は自己最多の８勝をマークし、チームは残り８試合。自身初の２ケタ勝利も視野に入るが「僕のことよりも、チームがなんとかＣＳを目指して勝てれば」と、５連勝を見据えた。