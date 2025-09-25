巨人・山崎伊織投手（２６）が逆転２位再浮上へ「熱く、熱く！」と自らを奮い立たせた。２・５差で追うＤｅＮＡと２６日から直接対決２連戦（横浜）。自己最多１２勝目をかけて初戦に先発予定の右腕は「絶対に勝つ！」と宣言した。舞台は今季３戦２勝、防御率０・８２と抜群の相性を誇るハマスタ。残り５試合、ＣＳ第１ステージ（Ｓ）本拠地開催に向けて阿部巨人の新エースが必勝を誓った。

普段の淡々とした口調とは違った。山崎の言葉に、熱い思いがほとばしった。シーズン順位を左右する２位との大一番。Ｇ球場でブルペン投球を終え汗をぬぐうと、語気を強めて言った。

「熱く。向かっていく気持ち、絶対に抑えてやる！絶対に勝つんだ！という気持ち。

目の前のこういう『絶対に負けられない』って試合は、データとか配球うんぬんじゃない。もうそこじゃないと思う」

にじみ出たのは勝利へ導く覚悟と自信。５年目の今季はキャリアハイ１１勝で貯金７、防御率１・９０とエースと呼ぶにふさわしい働きが続く。「いつでも僕は目の前の試合に勝つしかないという気持ちで投げている」。そう語る中、特にＤｅＮＡ戦は２３年から今年７月まで７連勝を記録。今季もカード別最多に並ぶ６試合に先発して４勝１敗、防御率１・７９と安定感が際立っている。

得意とするマウンドに必勝を期して上がる。ハマスタでは４、７、８月と３度先発して無傷の２勝。全て７回以上を投げ抜いて防御率０・８２と圧巻のパフォーマンスを披露している。２２年にプロ初勝利をマークした球場でもある。３登板ぶりに白星を手にした前回１９日の広島戦（東京Ｄ）後には「次の横浜で決まってくると思う」と自ら話していた。中６日、満を持して敵地へと乗り込む。

東京ＤでＣＳへ―。残り５試合、一丸となってその目標に挑む。同じく残り５戦のＤｅＮＡに３勝されると逆転はできない。２勝３敗なら、５戦全勝が必要となる。厳しい状況には違いないが「冷静さも忘れず持ちあわせて。頭は冷静に、試合の中でしっかりと俯瞰（ふかん）して、自分を見ながら、気持ちは熱く」と快投する姿を思い描いた。第２戦はグリフィンが先発予定。右膝痛による離脱から戻ってくる助っ人に最高の流れでバトンを渡す。

勢いを呼び込む熱投の先に、自身初のシーズン防御率１点台フィニッシュも待つ。阿部監督は過去に「野球はメンタルが９割だと思う」と語り、シーズン中に「もっと熱い気持ちを持っていこうぜ」とナインに呼びかけてきた。先頭で投手陣を引っ張ってきた背番号１９も思いは同じだ。リーグトップ１４勝のエース・東とのマッチアップが濃厚だが「絶対に勝つ。絶対に勝ちます」。

熱くハートを燃やし、決戦の地へ向かう。（堀内 啓太）

◆山崎のハマスタでの快投

▽２２年４月２８日 ６回３安打無失点でプロ初勝利

▽２５年４月９日 ８回２安打無失点、無四球で２勝目。開幕から１６イニング無失点で２戦２勝

▽２５年８月８日 ７回６奪三振１失点で９勝目。自身のＤｅＮＡ戦連勝が７で止められた翌登板、中６日で雪辱