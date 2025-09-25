¡Ú¹Åç¡Û¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¤Ø¡¡¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ
¡¡¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤¬£´Ç¯ÌÜ¡£¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®²Ì¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÊÄ¹¤¤¡ËÇ¯·î¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÎòÂå´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç¼Ú¶â£±£µ¤Î£µ°Ì¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÈÂ³Åê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Çþ¤Î¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ì¡²è¡Ö¤Ï¤À¤·¤Î¥²¥ó¡×¤ÎºîÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ§¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ§¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤²ê¤ò½Ð¤¹Çþ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£Á¥¯¥é¥¹¡¦£²°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ïºòµ¨¡Ê¼Ú¶â£²¤Î£´°Ì¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡££¸Ç¯ÌÜ¡¦ÃæÂ¼¾©¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ï¹¤äÅÄÂ¼¤é´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿ÉÊú¶¯¤¯¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤¹¤Ç¤Ë½©»³¡¢µÆÃÓ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼ã¼êµ¯ÍÑ¤ÇÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤òÂ÷¤·¤¿¿¹²¼¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£±£´ÇÔ¡Ê£¶¾¡¡Ë¡¢ÀµÊá¼ê¡¦ºäÁÒ¤ÎÉÔ¿¶¤È¤¤¤¦¸í»»¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡ÈÀäÂÐ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤ë¡£»³ÀÑ¤ß¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½¢Ç¤¤«¤é·Ç¤²Â³¤±¤ë¡Ö°éÀ®¤È¾¡Íø¤ÎÎ¾Î©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£