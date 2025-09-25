イタリア王者が新天地のドイツで躍動する日本代表DFに関心と現地報道！主将の代役候補としてリストアップ
プレミアリーグ挑戦は、少なくとも当面、１年のみにとどまった。ブンデスリーガでの戦いは、どれだけ続くことになるのだろうか。
日本代表の菅原由勢はこの夏、サウサンプトンからブレーメンに買い取りオプション付きでレンタル移籍を果たした。2024-25シーズンはプレミアリーグを経験したが、チームの低迷で２部チャンピオンシップに降格。１年での再昇格を目指していた矢先、ドイツから誘いの声が届いた。
移籍してからは、新天地でリーグ戦３試合に連続先発出場を果たしている。第３節ボルシアMG戦ではアシストも記録した。指揮官も賛辞を寄せるなど、上々のスタートを切っている。
活躍すれば、注目度が高まるのは当然だ。以前もうわさになったクラブとあれば、関心が深まるのはなおさらだろう。ナポリ専門サイト『AreaNapoli』や『DailyNews24.it』など、イタリアのメディアは９月23日、昨季セリエA王者ナポリが右SBの補強を目指しており、菅原が候補のひとりと報じた。
ナポリは守備陣右サイドに主将ジョバンニ・ディ・ロレンツォを擁する。だが、AreaNapoliは層を厚くする必要から、右SBが１月の補強ポイントのひとつになると指摘。「ジョバンニ・マンナSDは市場を見ることをやめていない」と伝えている。
そこで名前があがったのが、ファンル・サンチェス（セビージャ）、アルナウ・マルティネス（ジローナ）、アンドレイ・ラツィウ（ラージョ・バジェカーノ）、ジャクソン・チャチョア（ウォルバーハンプトン）、そして菅原だ。
菅原は以前にもナポリからの関心が話題になった。ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長はかつて、韓国代表キム・ミンジェがブレイクした際、日本を中心としたアジア市場への関心を公言。日本人選手への関心が絶えず噂になっている。
昨季のセリエAを制し、今季はクラブ初の連覇とチャンピオンズリーグでの躍進を目指すアントニオ・コンテ監督のチームに、菅原が加わる可能性はどれほどなのか。まずは進展が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
