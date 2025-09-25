NY株式24日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　46107.67（-185.11　-0.40%）
ナスダック　　　22490.55（-82.92　-0.37%）
CME日経平均先物　45525（大証終比：+105　+0.23%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9250.43（+27.11　+0.29%）
独DAX　 23666.81（+55.48　+0.23%）
仏CAC40　 7827.45（-44.57　-0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（+0.012）
10年債　 　4.145（+0.039）
30年債　 　4.756（+0.036）
期待インフレ率　 　2.382（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（-0.001）
英　国　　4.669（-0.011）
カナダ　　3.195（+0.007）
豪　州　　4.288（+0.025）
日　本　　1.638（-0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.84（+1.43　+2.26%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3757.20（-58.50　-1.53%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113711.31（+1693.97　+1.51%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万7066（+252164　+1.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ