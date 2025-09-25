¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÈôÅÄ¹¾¸Ê¡¡½çÄ´¤Ë3Áö¥ª¡¼¥ë2Ãå¡¡¡Öµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï24Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ4R¤Ç¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¡Ê24¡áº´²ì¡Ë¤¬Ë¸³²¼º³Ê¤Ç¾ÞÅµ½ü³°¤ÎÇÈÍð¡£¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê28¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ4¡¢2Ãå¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢³Î¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤Î¤Þ¤ÞÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡W¥¨¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Î19¹æµ¡¤ò¶î¤ëÈôÅÄ¹¾¸Ê¡Ê24¡áºë¶Ì¡Ë¤¬3Áö¥ª¡¼¥ë2Ãå¡£¤½¤ì¤â4¡¢3¡¢6¹æÄú¤ÎÃæ³°ÏÈ¤Ç²Ô¤°¤Ê¤É½çÄ´¤ËÊâ¤à¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤Âç²ñ¤À¤·¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡2¡¢1Ãå¤Î½¡¹Ô¼£ºÈ¡Ê28¡Ë¤¬ÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿å¿Àº×¤òÃ£À®¤·¤Æ¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤ì¤½¤¦¤À¡£½¡¹Ô¤ÈÆ±¤¸ÃÏ¸µ¡¦¹Åç»ÙÉô¤Ç3Àï2¾¡¤Î¹â¶¶ÎµÌð¡Ê27¡Ë¤È¡¢3Áö¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤ÎÂôÅÄ¾°Ìé¡Ê26¡á¼¢²ì¡Ë¤¬2°Ì¤ÇÂ³¤¯¡£¹â¶¶¤Ï¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£ÂôÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Î®¤ì¤â¤¤¤¤¡×¤È¥ê¥º¥à¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Î¿·³«¹Ò¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬4°Ì¡¢Æ±¤¸¤¯µÈÅÄ¤¬ÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê24¡áÂçºå¡Ë¡¢Ãæ»³æÆÂÀ¡Ê21¡á»°½Å¡Ë¡¢ÈôÅÄ¤ÈÊÂ¤Ö5°Ì¤ÇÂ³¤¯¡£