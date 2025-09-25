ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は24日、2日目が終了。きょう25日の3日目、注目は9Rだ。

登玉の2日目5Rは、1Mで内を突こうとした瞬間に内が詰まって6着。不運だっただけで、伸びを中心に水準は十分ある。前半1Rの結果次第でG1初勝利もかかるイン戦。足を信じて速攻を狙う。

エンジンは浜野、実森が双璧だ。Fなしの強みもある実森を上位視。捲り差しか思い切った捲り勝負もある。同体のスリットなら抜群の出足を見せる浜野の差し切りに注。ダッシュ勢は正攻法では厳しい。穴なら4カドの青木だが。

＜1＞登玉隼百 さらに直線を求めて調整したけど戻す予定。バランスが取れて相手次第では少し伸びる。

＜2＞浜野斗馬 後半の出足が凄く良かった。伸びもいい人に負けない。

＜3＞実森美祐 伸びは井上（忠政）君の方が少しいいのかな。自分は回った後に進む感じがいいと思う。

＜4＞青木蓮 足は変わらず普通。本体を見て異常はなかった。乗り心地はいいのでこのままでもいい。

＜5＞中村泰平 前半の転覆の影響はないと思う。足は普通。悪かった乗り心地はだいぶ改善できた。

＜6＞竹間隆晟 グリップ、引き波を越える足は悪くない。伸びも調整した成果が出てきている。