¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Ûº´¡¹ÌÚÂç²Ï¡¡½é¤ÎAµé¾ºµé¤Ø¡Öº£¸å¤â°ìÁöÆþº²¤ÎÁö¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡10¡Á15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°²²°°ìÈÌÀï¤ÏÀ¾ÌîÍºµ®¤ÎÄÌ»»15ÅÙÌÜ¡¢º£Ç¯½éV¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çº´¡¹ÌÚÂç²Ï¡Ê29¡áÂçºå¡Ë¤Ïº£´ü¾¡Î¨5.84¤Ç¤ÎÅöÃÏÆþ¤ê¡£Ä¾¶á4´ü¤Î¾¡Î¨¤Ï5.19¢ª5.23¢ª5.14¢ª.4.85¤È¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£´ü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎAµé¾º³Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï1´ü¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¾¡Î¨¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç»×¤Ã¤¿¤Û¤É²Ô¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢1Àá¤º¤Ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤ä¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¾¡Î¨¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢°²²°¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄãÄ´31¹æµ¡¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ½øÈ×2Áö¤ò6¡¢5Ãå¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï2¡¢3¡¢1¡¢2Ãå¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª20°Ì¤ÇÌµÇ°¤Î½àÍ¥Ï³¤ì¡£¾¡Î¨ÌÌ¤Ç¤â5.81¤È¡¢¤¸¤ï¤ê²¼¹ß¤Î²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£´ü¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£°¶Àû¤Ï26¡Á29Æü¤Î¸ÍÅÄ°ìÈÌÀï¤Ë10·î24¡Á29Æü¤ÎÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ½»Ç·¹¾Áª¼ê¸¢¤Î¤ß¡£¡Öº£¸å¤â°ìÁöÆþº²¤ÎÁö¤ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡ÊÃÝÂ¼¡¡À¿Æó¡Ë