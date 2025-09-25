デビュー初勝利、初優勝は一生忘れることはないだろう。記憶に残る1勝として、節目の勝利というのもある。1日、ボートレース大村では大場敏（58＝静岡）が大記録を達成した。90年11月に浜名湖でデビューしてから、ひとつひとつ白星を積み重ねてきたが、とうとう通算2500勝に到達。史上49人目となる快挙だった。

「おかげさまで2500勝ができました。関係者のみなさん、今まで戦ってきた選手、記者のみなさん、いろいろな方々の支えがあってできました。自分にとってはあくまで通過点です。高塚（清一）さんは77歳で亡くなってしまった。自分は58歳だから、あと20年、高塚さんを超えられるように頑張りたいです」

同支部の先輩であった最年長レーサーとして2月27日まで走っていた高塚さんを目標に、今後も奮闘努力をし続ける

。つい先日、21日に大村でうれしい1勝があった。福来剛（44＝東京）が通算1500勝を達成。「長かったですね。とりあえず、ホッとしています。1501勝目を目指して頑張ります」と、早速、翌日の22日にも白星を積み重ねていた。今後の活躍に大いに期待したい。（高橋 大樹）