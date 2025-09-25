奈良競輪場を舞台に行われる向日町競輪の開設75周年記念「平安賞in奈良」（G3）が、25日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。

力は犬伏と深谷が双璧だが、バック本数20回と強引に仕掛けるのはメンバー中唯一のS級S班・犬伏か。当所は初出走だが、中四国勢・岩津の支援で全開だ。いや、共同通信社杯の強さなら深谷を本命視する手は十分。短走路で後手に回れば厳しいが、それでも加速がついた時の破壊力は圧巻と言える。続く和田とで決着も。山田庸は単騎戦だが、射程圏に入れれば一撃が怖い。前々攻める三谷―山田久の近畿勢も要注意だ。

＜1＞犬伏湧也 勝ち上がれなかったけど、残り3走はいい形で終われた。組み立てとか技術的なとこでカバーできれば。計画的に練習できて脚は問題ない。自力。

＜2＞山田久徳 前回は調整できていない割に普通に走れた。地元記念？ここは奈良なんで普通の近畿の記念と思って走ります。三谷君。

＜3＞和田圭 前回は上位陣との脚の差を感じた。今回は初心に返って乗り込みの練習。自転車をいじって試してみる。深谷君の番手。

＜4＞岩津裕介 前回は落車明けだったけど、3日間走れて安心しました。意識して練習もしてきた。犬伏君。

＜5＞深谷知広 （共同杯）3連勝？思ったより動けました。かなり追い込んで練習しました。奈良は一番相性が悪いバンクです。自力。

＜6＞雨谷一樹 前回は（止落欠）頭を打ったけど、打撲は大丈夫。6日間は練習。奈良？33自体は難しいイメージ。自力自在。

＜7＞山田庸平 最近は感覚が良く、できる戦法の幅も増えてきた。1人で練習することが多いので、少し練習不足を感じる。単騎で。

＜8＞三谷竜生 前回は2日目がもったいなかった。平安賞だけど、奈良なんで地元という意識が強い。いい状態で入っている。自力。

＜9＞諸橋愛 落車明けの地元は無理して走ったけど、気持ちで乗り切った。流れが向いた時にしっかり勝てる脚がないと。雨谷君。