ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¡Ö¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡×¿·£Ã£Í
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡×¤Î¿·£Ã£Í¡Ö·àÅª°ìÎ³¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢£³£°Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Ã£Í¤Ë½éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î£Ã£Í¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£³¨¥³¥ó¥Æ¤âÌ£¤ÎÉ½¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢»£±ÆÁ°¤Ï¡Ø¤³¤ìÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡¢·àÅª°ìÎ³¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼ÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¡Ê´¶ÁÛ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¤Ë´ÝÅê¤²¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë£×£Å£Â£Ã£Í¤Ç¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â´®Ç½¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥ç¥³¥é¡Ò´°½ÏµðÊö¡Ó¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀìÌçÅ¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤é¡Ä¡Ø¥É¡¼¥ó¡Ù¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£