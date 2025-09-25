ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）にメジャー復帰する。この日、Ｄバックス戦でも逆転負けを許すなど苦しむブルペン陣の救世主として期待される。また、ア・リーグではヤンキースが２年連続、マリナーズが３年ぶりのプレーオフ進出を決めた。

５月に右肩痛で離脱した朗希がいよいよ救援でメジャーに昇格する。この日は試合前にキャッチボールを行い、試合後もトレーニング室に入った。チーム事情も考慮して救援転向を決断し、マイナーで２登板連続１回無安打無失点。「いい調整、いい準備ができたと思う」と意気込んでおり、ブルペンを救う期待もかかる。ロバーツ監督も「どのような役割かはまだわからない」としながら、勝ちパターンが確立されていないだけに、いきなりしびれる場面での登板もありそうだ。

この日もドジャースに悪夢が襲った。１点リードの９回。１死二、三塁から守護神・スコットが犠飛を許して追いつかれると、最後はペルドモに左前適時打を浴びてサヨナラ負け。９月の１０敗のうち、救援投手が敗戦投手になるのは８度目で、サヨナラ負けは４度目だ。

スコットは「最悪だ。今夜で終わらせないといけない」と言葉を絞り出し、ロバーツ監督は、大きくため息をつき「勝たなければいけない試合だった」と表情を曇らせた。シーズン終盤で大谷、山本ら先発陣は調子を上げてきたが、救援陣が苦しんでいる。

レギュラーシーズンは残り５試合。このままいけば３０日（日本時間１０月１日）からはポストシーズンがスタートするが“緊急事態”だ。今季限りで引退する３７歳カーショーがこの日、ブルペン待機。通算４５３登板でリリーフは３登板のみだが、次回登板が２８日（同２９日）の敵地・マリナーズ戦で中８日と空くことから直訴して２３、２４日は救援に回った。

大谷は「ブルペン陣は一丸となっていると思うし、結果が出ていない時期は苦しいと思うけど、前半はブルペンのおかげで勝っている試合がいっぱいあった。少しうまくいっていない部分もあるけど、あと少し、みんなでなんとか頑張りたい」とナインの思いを代弁した。球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ、早くも踏ん張り時を迎えている。（安藤 宏太）