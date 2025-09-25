◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手、ＤＨ」でフル出場。米通算１００試合目の登板という節目のマウンドで、今季最長の６回、同最多９１球で５安打無失点８奪三振。レギュラーシーズン最終登板で投手完全復活を印象づけたが、救援陣が踏ん張りきれずにチームはサヨナラ負け。地区優勝のマジックは「３」で変わらず、最短Ｖは２５日（同２６日）となった。

球場中に大谷の絶叫が響いた。２３年９月の右肘手術から復帰後初めて上がった６回のマウンド。２死一塁で３番キャロルを迎えると１球ごとに「オリャ！」と気迫があふれた。左前打を許し、この日初めて得点圏に走者を背負ったが、モレノを中飛でピンチ脱出。節目のメジャー通算１００登板を今季最長の６回５安打無失点８奪三振で飾った。

「去年（１１月に左）肩の手術があったので、（今年の）前半は投げられず、リハビリのプロセスは遅れ気味でしたけど、ポストシーズン（ＰＳ）を前に最終的な段階を踏めたので、そこは十分に満足しています」

１点リードの３回先頭。トーマスの打球がグラブの土手付近に当たり、投手強襲の内野安打となった。しかし、８イニングぶりの被安打にも動揺はなく、後続を３者連続Ｋ。４回１死ではキャロルをこの日最速の１０１・２マイル（約１６２・９キロ）直球で見逃し三振に仕留めるなど圧倒した。１６回２／３連続無失点の無双状態でレギュラーシーズン最終登板を終えた。

当初の計画では「今年は５回くらいをメドに、最後まで投げられればリハビリとしてはＯＫ」だった。しかし、チームは救援陣が火の車。「（ロバーツ監督らと）昨日ミーティングをして、球数１００球はないかなとは言ってましたけど、６回まで行けるのであれば行きたい」とプランの変更を直訴した。今季最多の９１球。見事に１００球以内で任務を遂行した。

打者としては６回に四球を選んで今季最長の２７試合連続出塁したが、連続安打は９試合でストップ。本塁打王争いではこの日１発を放ち５４号としたシュワバー（フィリーズ）に一歩先行を許した。ただ、投手としては２勝目が消えるも最高の働きを見せ、ロバーツ監督は「翔平は素晴らしかった。全てを出し切ってくれた」とたたえた。

次回登板は３０日（同１０月１日）から始まるワイルドカードシリーズが濃厚。指揮官は「（登板日は）まだ分からない」としつつ「最初のシリーズで投げる可能性は高い」と説明した。中６日で初戦に先発する可能性もあるが、本人は「どういうシチュエーションでもしっかり準備をして対応したい」。二刀流で迎えるＰＳに向け、準備は整った。（中村 晃大）

◆大谷に聞く ―敵地ながら本拠地のような歓声だった。

「すごく心強いですし、投げる時（の攻撃中）は基本（ベンチの）裏にいるので、アウトなのか、ヒットなのかなというのが分かりづらいですけど、それくらいドジャースのファンの方の応援が印象的だったなと思います」

―６回２死一、二塁からモレノを中飛に仕留めた最後の球は納得がいっていない様子だった。

「投げてはいけない（甘いコースの）球ですし、三振を取るべきシチュエーションだと思うので、結果的にアウトになりましたけど、そこは一つ反省点かなと思います」

―カーショーが現役引退。

「僕がこっちに来る前からメジャーを代表する投手でしたし、そういう選手と一緒にプレーできることはなかなかないと思うので、去年、今年と短い期間ではありましたけど、チームメートとしてクラブハウスで一緒に過ごせたというのはすごく貴重な経験だったと思います」