BE:FIRST「空」、急上昇ランキング1位 米津玄師作品がTOP10に5作【オリコンランキング】
BE:FIRSTの「空」が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率171.6％を記録。1位を獲得した。
【動画】BE:FIRST「空」MV
同曲は『第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』課題曲として先行露出。9月17日のCDシングル発売に向け、13日に「with Music」（日本テレビ系）に出演、15日にBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて本作のミュージックビデオが公開されるなど、新曲プロモーションが続いていた。
そのほか、「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では3位に上昇率76.4％で「KICK BACK」など米津玄師作品がTOP10に5作ランクインした。
米津玄師は、今週9月29日付「オリコン週間デジタルランキング」で劇場版『チェーンソーマン レゼ編』の主題歌となっている新曲「IRIS OUT」がストリーミング、デジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得しデジタル2冠を達成した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日（月）〜9月21日（日））＞
