木村拓哉、新CMで決められたセリフなしの“劇的”なおいしさを表現 カメラマンにもおすすめ「食べてください」
歌手で俳優の木村拓哉が、25日から公開、30日から放送されるロッテ『プレミアムガーナ』の新テレビCM「劇的一粒」篇に出演する。同シリーズの新CMキャラクターに木村を初起用。なお、新WEBCM4篇も同時公開される。
今回、撮影時にチョコレートを初めて味わい、リアルな表情で表現した木村。決められたセリフや事前の試食は一切なし。木村は“言葉を失う、劇的一粒。”というキャッチコピーの通りのおいしさを多彩に表現し、監督を感激させた。木村が生み出した独創的な味覚表現はテレビCMのラストにも使用されている。
撮影前は少し不安もあった木村だが、初めて「プレミアムガーナ」を口にした瞬間、そのおいしさに魅了され、「（感想の表現は）プレミアムガーナに丸投げでした」と語った。
撮影はゴールドを基調とした部屋で、監督とのインタビュー形式で進行。監督が「どうぞ、食べてみてください」と差し出すと、「プレミアムガーナ？」「食べていいんですか？」と初めて手にする木村。“劇的一粒”なおいしさを堪能し、思わずほほ笑みながらも「どうですか？」という問いに「教えない（笑）」と返し、現場は和やかな空気に包まれた。その後も香りや味わいへのリアクションを多彩に表現した。
時には目を閉じ、時にはうなずきながら、笑みを浮かべておいしさを表現する木村。口の中で広がっていく味わいを指先で巧みに表現するなど、独創的なパフォーマンスも見せた。WEBCMでは季節限定フレーバーも試食。
「そうきましたか」「チョコレートで迷っているのだったら、この商品が近道」「これはしでかしてますね、とても。すごい」「ちょっとセクシーすぎませんか？」「間接照明的な優しい味わい」「想像以上の仕掛け」など、印象的な言葉を次々に紡ぎ、スタッフから「どの表現も使いたい」「あまりにおいしそう」と感嘆の声が続出した。さらに「これすごくないですか？食べてください」と、撮影中のカメラマンに差し出す一幕も。周囲においしさを共有したいという木村の行動に、現場は温かい雰囲気に包まれた。
WEBCMではテレビCMで味わった「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」に加えて、「トリュフ」、「フルーツショコラ」、「クレームショコラ」の計4種類を木村が試食。テレビCM同様に決められたセリフは一切なし。フレーバーごとに異なるおいしさの変化を表現。木村のリアルなリアクションに注目だ。
■木村拓哉インタビュー
――CM撮影の感想を教えてください。
いつも撮影に入る前に、スタッフの方が用意してくださる絵コンテというものを見せていただくのですが、その絵コンテに描かれていたものが（「プレミアムガーナ」を味わう表現として）「…。」しかなかったんですよ。正直、撮影前は「これ大丈夫かな」と思っていたのですが、まだ（「プレミアムガーナ」を）食べる前だったので、「だから不安だったんだ」と分かってきて。そして、初めて食べてみたら、「あ、なるほど…」と。言い方が難しいのですが、今回のCMの監督は、ある意味（表現内容について）丸投げだったんですよ、こちらに。僕は丸投げされる覚悟でカメラ前に座らせてもらったのですが、その自分が抱いていた不安要素は、この「プレミアムガーナ」たちが全部投げてくれたというか。だから、僕はこの子たち（「プレミアムガーナ」）に逆に丸投げでした。
――CMのキャッチコピー“言葉を失う、劇的一粒。”にかけて、最近起きた“言葉を失う”劇的エピソードを教えてください。
今、映画の撮影をしているのですが、その台本に描かれている会話のやり取りを具現化させている時、そこにしっかり感情や息も流れていて、脈もあって。生きているものとして実在して共存できた（劇的な）瞬間がありました。自分だけがそうなっていると、きっとOKテイクではないと思うのですが、（共演者たちの）熱量と合わさり、共存できました。もちろん、その劇的な一瞬を収穫するのが映画やドラマの撮影だとは思うのですが、そのすてきな素晴らしいモーメントを捉え、自分も共存させてもらえた時はやっぱりうれしいですし、そういう時は必ずと、その共演者の人と、ハイタッチやグータッチをしている自分はいましたね。
また、この間、“夜待ち”という瞬間があったんですよ。明るい間は撮影できないので、ちょっと夜を待つのですが、その時の空の色は、本当にヤバかったです。車のボディーやバイクのタンクを彩るアーティストが友達にいるのですが、彼に見せたくなるほど、このマジックアワーは、すごかったです。
――「プレミアムガーナ」を初めて味わった感想を教えてください。
利き酒とかあるじゃないですか。今回いただいてみて、（例えば）“どこどこ”という専門店のワードを隠した状態で（他の専門店のチョコレートとの）利きチョコをやった場合、忍ばせたら本当に分からないと（思うほどおいしいと）思いました。びっくりしたのは、巨峰（「プレミアムガーナフルーツショコラ＜完熟巨峰＞」）。それこそ、専門店のチョコレートじゃないから、「まあ、とはいっても、どうなんですか」と思いながら食べたら…「ドーン！」って持っていかれました。（「プレミアムガーナ」の）このおいしさは、楽しめると思いますよ。
――「プレミアムガーナ」のコンセプトは「自分をもてなす毎日のごほうび」です。木村さんは普段、自分をもてなしたい、自分にごほうびをあげたいと思った時は、どのようなことをされていますか？
ずるい言いわけですが、ちょっと値の張るものを買うか否かというジャッジを強いられた時に、そのずるい言い訳を使います。「頑張ったしな」という。誰としゃべってんだという感じにはなりますね。完全なる言い訳ですけどね。最近はずっと撮影しているので、きっとその（ごほうびをあげる）チャンネルが開くのは、クランクアップした後になると思います。やばいと思います。気をつけます。
――メッセージをお願いします。
“自分へのごほうび”というワード自体でちょっと照れが感じてしまう人もいらっしゃるかもしれませんが、本当にカジュアルに、特別な感情、気持ちを全く要することなく、（プレミアムガーナを）単純に口の中にポンって入れてくれた後には、必ずと、ほほ笑んでいる自分だったり、すごくいい表情になっている相手だったりとかが、きっとその場に存在していただける、そんなチョコレートだと僕は思っています。もし機会があって触れていただけたら、すごくカジュアルに、自然に、皆さんの嘘のない笑顔が、自分の中からも相手からも、きっと湧（わ）き出るんじゃないかなと思うので、その瞬間に立ち会っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
